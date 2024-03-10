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Fenerbahçe'de Selahattin Baki: Hakem hiç iyi niyetli başlamadı!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler..

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 22:27
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Fenerbahçe'de Selahattin Baki: Hakem hiç iyi niyetli başlamadı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Hakem yönetimini eleştiren Baki, "Hiç lafı dolandırmadan hakeme girmek istiyorum. Genelde hocamızı ve takımımızı tebrik ederek başlarım ama onu sona bırakıyorum. Hakem hiç iyi niyetli başlamadı. Herkesin malumu. 70 dakika boyunca Pendikspor'un sahada futbol demeye bin şahidin gerekeceği, ne olduğu belli olmayan bir oyunla türlü türlü gerginliklerine ve provakasyonlarına izin verdi. Pendiksporlu futbolcuların daha önce kart görmeleri gerekirdi. Belki daha fazla oyunun atılması gerekirdi. Bugün VAR'dan gelen uyarı penaltımızı da vermemeye kalktı. Dolayısıyla bu tür futbol oynayan bir ekibin, bu tür performans gösteren bir hakemin Süper Lig'de olması Türk futboluna ihanettir!" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK KARAKTERLE BUGÜNÜ ATLATTIK"

Sözlerine devam eden Baki, "58 dakika oynanmış ilk yarı, topun oyunda kalma süresi 23 dakika. İkinci yarı ekstra 10 dakika eklendi. Bu iki örnek, aslında nasıl bir hakem performansı olduğunu somut şekilde ortaya koyuyor. Hakem demişken, daha 3 gün evvel Avrupa'nın en flaş futbol oynayan, en dinamik oynayan, kendi liginde açık ara lider olan takımla korakor mücadele verdik. Müthiş bir futboldu. Herkes keyif aldı. Oradaki hakem performansını yaşayan futbol takımımız, bugün adeta bir kültür şoku yaşamıştır. Bugünü de atlattık. Yüksek karakter, tutku ve hırsla..." dedi.

"TAKIMIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Trabzonspor deplasmanına değinen Baki "Bakalım Trabzon deplasmanında şapkadan nasıl bir tavşan çıkarmayı planlıyor TFF. Hep beraber göreceğiz. Takımımızı tebrik ediyorum. Çünkü türlü türlü gerginliklere ve provokasyonlara ayak uydurmadılar. Deyim yerindeyse gaza gelmediler, takımı eksik bırakmadılar. Hocamıza, takımımıza, 1 saniye boyunca maçı bırakmayan taraftarımıza çok teşekkürler."" sözlerini sarf etti.

"ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPACAK"

"Başkanımız Sayın Ali Koç, çarşamba günü bazı açıklamalar yapacak. Bu açıklamaları sadece Fenerbahçeliler değil, Türk futbolunu takip eden herkesin dikkatle takip etmesini öneriyorum. Çünkü, biliyorsunuz 'Bize karşı koalisyon var, koalisyona karşı oynuyoruz' diye iddia edenler, ortalığı yangına yerine çevirenler, kurulan koalisyonun bir parçası olduğunu bir kere daha net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu yapılan algılarla, iftiralarla, şike iftiralarıyla, FETÖ ile alakalı açıklamalar olacak. Başkanımız konuşacağı için ben soru almıyorum, kısa kesiyorum."

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