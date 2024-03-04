FENERBAHÇE HABERİ: Rodrigo Becao'da son durum ne? Hatayspor maçını tamamlayamamıştı
Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Rodrigo Becao karşılaşmayı tamamlayamamıştı. Bu maçın ardından rotasını UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çeviren sarı-lacivertlilerde Becao'nun durumu belli oldu. İşte detaylar...
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10. HAFTADAN BU YANA SAHAYA ÇIKMAMIŞTI
Deneyimli stoper, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlık geçirmişti. Oyuna devam edemeyen yıldız oyuncu sahadan ayrılmıştı.
Becao, sarı-lacivertlilerin 28. haftada oynadığı Atakaş Hatayspor maçına kadar sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız isim kısa süre önce takımla çalışmalara başlamıştı.
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