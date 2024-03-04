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FENERBAHÇE HABERİ: Rodrigo Becao'da son durum ne? Hatayspor maçını tamamlayamamıştı

Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Rodrigo Becao karşılaşmayı tamamlayamamıştı. Bu maçın ardından rotasını UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çeviren sarı-lacivertlilerde Becao'nun durumu belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 12:16
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FENERBAHÇE HABERİ: Rodrigo Becao'da son durum ne? Hatayspor maçını tamamlayamamıştı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 mğalup etti. Ezeli rakibi Galasaray ile zorlu bir şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip hata yapmadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Rodrigo Becao'da son durum ne? Hatayspor maçını tamamlayamamıştı

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao haftalar sonra formasına kavuştu. Uzun bir sakatlık döneminden çıkan Brezilyalı stoper karşılaşmada kenara değişiklik işareti yapmış ve çıkmıştı. Becao'nun son durumu netlik kazandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Rodrigo Becao'da son durum ne? Hatayspor maçını tamamlayamamıştı

BECAO'NUN BİR SORUNU YOK

NTV Spor'un haberine göre Becao'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı oyundan çıktığı öğrenildi. Başarılı savunmacı, İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Konferans Ligi'nde oynanacak Union St.Gilloise karşılaşmasında sahada olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Rodrigo Becao'da son durum ne? Hatayspor maçını tamamlayamamıştı

10. HAFTADAN BU YANA SAHAYA ÇIKMAMIŞTI

Deneyimli stoper, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlık geçirmişti. Oyuna devam edemeyen yıldız oyuncu sahadan ayrılmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Rodrigo Becao'da son durum ne? Hatayspor maçını tamamlayamamıştı

Becao, sarı-lacivertlilerin 28. haftada oynadığı Atakaş Hatayspor maçına kadar sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız isim kısa süre önce takımla çalışmalara başlamıştı.

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