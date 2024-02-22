TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Simon Kjaer gelişmesi! Menajeri resmen duyurdu

MENAJERİNDEN İTİRAF: FENERBAHÇE ONU İSTİYORDU Mikkel Beck açıklamasında; "Fenerbahçe'nin Kjaer'in durumunu sorduğu bir gerçek. O, F.Bahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var.