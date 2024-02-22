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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Simon Kjaer gelişmesi! Menajeri resmen duyurdu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir dönem formasını terleten ve şimdilerde İtalyan ekibi Milan'da top koşturan Simon Kjaer ile ilgili sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran haber geldi. Son olarak 34 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeri oyuncu ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 21:22
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Simon Kjaer gelişmesi! Menajeri resmen duyurdu

Deneyimli stoper Simon Kjaer, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Sevilla'ya transfer olmuştu. Danimarkalı stoper kariyerine İtalyan devi Milan'da devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Simon Kjaer gelişmesi! Menajeri resmen duyurdu

34 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Kjaer'in menajerinden, devre arası transfer dönemi için flaş bir itiraf geldi. 2020 yazında Serie A ekibine transfer olan Simon Kjaer, teknik direktör Stefano Pioli'nin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Simon Kjaer gelişmesi! Menajeri resmen duyurdu

34 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeri Mikkel Beck, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Kjaer'in durumunu sorduğunu açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Simon Kjaer gelişmesi! Menajeri resmen duyurdu

MENAJERİNDEN İTİRAF: FENERBAHÇE ONU İSTİYORDU

Mikkel Beck açıklamasında; "Fenerbahçe'nin Kjaer'in durumunu sorduğu bir gerçek. O, F.Bahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Simon Kjaer gelişmesi! Menajeri resmen duyurdu

Ancak Milan'la böyle bir durumda sezon ortasındayken, değişime gitmek istemedi. Kjaer şu anda yüzde 100'üyle Milan'a odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Simon Kjaer gelişmesi! Menajeri resmen duyurdu

34 yaşındaki stoperin Milan'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Menajer Beck, Milan'la henüz sözleşme yenileme görüşmeleri yapılmadığının altını çizdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Simon Kjaer gelişmesi! Menajeri resmen duyurdu

Kjaer, bu sezon Milan'da 18 maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağlayarak 1.112 dakika sahada yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Simon Kjaer gelişmesi! Menajeri resmen duyurdu

2 milyon Euro piyasa değeri bulunan Kjader, 2017 yazında Fenerbahçe'den Sevilla'ya 12.5 milyon Euro'luk transfer bedeliyle imza atmıştı.

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