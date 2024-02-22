TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Simon Kjaer gelişmesi! Menajeri resmen duyurdu
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir dönem formasını terleten ve şimdilerde İtalyan ekibi Milan'da top koşturan Simon Kjaer ile ilgili sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran haber geldi. Son olarak 34 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeri oyuncu ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...
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MENAJERİNDEN İTİRAF: FENERBAHÇE ONU İSTİYORDU
Mikkel Beck açıklamasında; "Fenerbahçe'nin Kjaer'in durumunu sorduğu bir gerçek. O, F.Bahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var.
Ancak Milan'la böyle bir durumda sezon ortasındayken, değişime gitmek istemedi. Kjaer şu anda yüzde 100'üyle Milan'a odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki stoperin Milan'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Menajer Beck, Milan'la henüz sözleşme yenileme görüşmeleri yapılmadığının altını çizdi.
Kjaer, bu sezon Milan'da 18 maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağlayarak 1.112 dakika sahada yer aldı.
2 milyon Euro piyasa değeri bulunan Kjader, 2017 yazında Fenerbahçe'den Sevilla'ya 12.5 milyon Euro'luk transfer bedeliyle imza atmıştı.
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