TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu!

Haberde; "Fenerbahçe, Juventus'la sezon sonunda kontratı bitecek olan Alex Sandro'yla ilgileniyor. 2015'te Porto'dan Juventus'a gelen oyuncuya Galatasaray'ın da ilgisi var. Fenerbahçe oyuncuyu kaptırmamak için görüşmelere başladı" denildi.

Fenerbahçe sezon sonunda, takımın dikkat çeken isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu'nu satacak ve yerini Sandro ile doldurmayı planlıyor.