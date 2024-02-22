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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezon sonunda, yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu iyi bir bonservis bedeliyle takımdan göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, milli futbolcunun alternatifini buldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 09:29
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu!

Ara transfer dönemi sona ermesine rağmen Fenerbahçe için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu!

Şimdi de Arap basını sarı-lacivertliler için flaş bir iddia ortaya attı. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu!

Arap basını, sarı-lacivertlilerin 33 yaşındaki Brezilyalı sol bek Alex Sandro için görüşmelere başladığını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu!

Haberde; "Fenerbahçe, Juventus'la sezon sonunda kontratı bitecek olan Alex Sandro'yla ilgileniyor. 2015'te Porto'dan Juventus'a gelen oyuncuya Galatasaray'ın da ilgisi var. Fenerbahçe oyuncuyu kaptırmamak için görüşmelere başladı" denildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu!

Fenerbahçe sezon sonunda, takımın dikkat çeken isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu'nu satacak ve yerini Sandro ile doldurmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu!

Alex Sandro bu sezon İtalya Serie A'da 12 maça çıktı ve toplamda 532 dakika süre aldı. Ancak yıldız isim skora katkı veremedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu!

ALEX SANDRO KİMDİR?

26 Ocak 1991 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Atletico altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu!

Sırasıyla Maldonado, Santos, Porto ve Juventus formaları giydi. 2015'te Porto'dan Juventus'a transfer olurken 28 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu!

Defans hattında sol bek olarak görev yapan deneyimli futbolcu, orta sahanın solunda ve stoper olarak da oynayabiliyor.

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