TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezon sonunda, yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu iyi bir bonservis bedeliyle takımdan göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, milli futbolcunun alternatifini buldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
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Haberde; "Fenerbahçe, Juventus'la sezon sonunda kontratı bitecek olan Alex Sandro'yla ilgileniyor. 2015'te Porto'dan Juventus'a gelen oyuncuya Galatasaray'ın da ilgisi var. Fenerbahçe oyuncuyu kaptırmamak için görüşmelere başladı" denildi.
Fenerbahçe sezon sonunda, takımın dikkat çeken isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu'nu satacak ve yerini Sandro ile doldurmayı planlıyor.
Alex Sandro bu sezon İtalya Serie A'da 12 maça çıktı ve toplamda 532 dakika süre aldı. Ancak yıldız isim skora katkı veremedi.
ALEX SANDRO KİMDİR?
26 Ocak 1991 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Atletico altyapısında başladı.
Sırasıyla Maldonado, Santos, Porto ve Juventus formaları giydi. 2015'te Porto'dan Juventus'a transfer olurken 28 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
Defans hattında sol bek olarak görev yapan deneyimli futbolcu, orta sahanın solunda ve stoper olarak da oynayabiliyor.
Juventus'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sandro'nun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...
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