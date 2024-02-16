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Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Luan Peres'in lisansı çıkartılmadı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de İngiliz futbolcu Ryan Kent ve Brezilyalı savunmacı Luan Peres'in lisansı çıkartılmadı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 14:23
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Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Luan Peres'in lisansı çıkartılmadı

Fenerbahçe Kulübü, sezonun ikinci yarısı için Ryan Kent ve Luan Peres'in lisansını çıkarmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin ardından 2023-2024 sezonunun ikinci yarısı için kulüplerin A takım listelerini yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpte, İngiliz hücum oyuncusu Kent ile sakatlığı bulunan Brezilyalı savunma oyuncusu Peres'in isimleri listede yer almadı.

Fenerbahçe'nin 30 kişilik A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ahmet Necat Aydın, Alexander Djiku, Bright Osayi Samuel, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Dominik Livakovic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Efekan Karayazı, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Furkan Onur Akyüz, İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Kaan Akyazı, Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Muhammet İmre, Rade Krunic, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Yusuf Akçiçek.

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