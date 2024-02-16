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Fenerbahçe'de büyük tehlike! 4 futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu, sarı kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 09:41
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Fenerbahçe'de büyük tehlike! 4 futbolcu...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! 4 futbolcu...

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! 4 futbolcu...

Sarı-lacivertliler, kritik deplasmandan 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! 4 futbolcu...

Mücadele öncesi Fenerbahçe, topladığı 64 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! 4 futbolcu...

36 puanlı Çaykur Rizespor ise 6. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! 4 futbolcu...

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Fred ve Joshua King'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci olan Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel, Nijerya'da düzenlenecek devlet protokolüne katılacağı için Rize deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! 4 futbolcu...

Sakatlığını atlattıktan sonra bir süredir takımla çalışan Rodrigo Becao, teknik ekibin kararına göre maç kadrosunda yer alacak.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! 4 futbolcu...

4 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı bütün lig maçlarında süre alan Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin yanı sıra Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, Rize deplasmanında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

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