FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Rize maçı öncesi flaş karar! İlk 11'de değişikliğe gidiyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'inde değişikliğe gidecek. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
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Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, yıpranan takımı Rize'de küçük dokunuşlarla yenilemeyi düşünüyor.
Tecrübeli teknik adam, birbirlerinin alternatifi olan İrfan Can ile Cengiz'i birlikte kullanmayı planlıyor.
Kartal, Szymanski'yi de 1 maçlığına kulübede başlatarak yerine Mert Hakan Yandaş'ı düşünüyor.
Öte yandan Fenerbahçe'den teknik ekibe yeni bir takviye geldi.
Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic'i teknik heyete dahil etti.
Yönetim, bu hamleyle birlikte kaleci Dominik Livakovic'in performansını arttırmasını hedefliyor.
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