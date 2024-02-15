Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Rize maçı öncesi flaş karar! İlk 11'de değişikliğe gidiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Rize maçı öncesi flaş karar! İlk 11'de değişikliğe gidiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'inde değişikliğe gidecek. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 09:45
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Rize maçı öncesi flaş karar! İlk 11'de değişikliğe gidiyor

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Rize maçı öncesi flaş karar! İlk 11'de değişikliğe gidiyor

Sarı-lacivertliler, ligde Alanyaspor karşısında yaşadığı puan kaybının ardından liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Rize maçı öncesi flaş karar! İlk 11'de değişikliğe gidiyor

Fenerbahçe, Rizespor'u deplasmanda yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Rize maçı öncesi flaş karar! İlk 11'de değişikliğe gidiyor

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, yıpranan takımı Rize'de küçük dokunuşlarla yenilemeyi düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Rize maçı öncesi flaş karar! İlk 11'de değişikliğe gidiyor

Tecrübeli teknik adam, birbirlerinin alternatifi olan İrfan Can ile Cengiz'i birlikte kullanmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Rize maçı öncesi flaş karar! İlk 11'de değişikliğe gidiyor

Kartal, Szymanski'yi de 1 maçlığına kulübede başlatarak yerine Mert Hakan Yandaş'ı düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Rize maçı öncesi flaş karar! İlk 11'de değişikliğe gidiyor

Öte yandan Fenerbahçe'den teknik ekibe yeni bir takviye geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Rize maçı öncesi flaş karar! İlk 11'de değişikliğe gidiyor

Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic'i teknik heyete dahil etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Rize maçı öncesi flaş karar! İlk 11'de değişikliğe gidiyor

Yönetim, bu hamleyle birlikte kaleci Dominik Livakovic'in performansını arttırmasını hedefliyor.

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