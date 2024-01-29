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Fenerbahçe'nin Antalyaspor mesaisi başladı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 16:21
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Fenerbahçe'nin Antalyaspor mesaisi başladı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan isimlerin yenilenme çalışmasıyla tamamladıkları idmanın, iki grup halinde pas çalışmalarının ardından çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.

Yarını izinli geçirecek Fenerbahçe, 31 Ocak Çarşamba günü yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

ÇAĞLAR TOPBAŞI YAPACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, çalışmalarına yarın başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin milli stoperi, yarın takım izinliyken bireysel olarak idman gerçekleştirecek.

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