Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Transferi...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında alınan 1-0 galibiyetin ardından gözler yeniden transfere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bu noktada gündemde yer alan Çağlar Söyüncü konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertliler rakibini 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin golünü 90+4. dakikada penaltıdan Batshuayi kaydetti.
Sarı-lacivertliler bu galibiyetin ardından puanını 57 yaptı.
TRANSFERDE GÖZLER ÇAĞLAR'A ÇEVRİLDİ
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü harekatı devam ediyor...
Milli yıldızı kadrosuna katmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'le temaslarını sürdürüyor.
Transferin hafta içinde olumlu yönde sonuçlanması bekleniyor.
Keza İtalyan basınından "calciomercato" da Milan'ın transferde geri planda kaldığını duyurdu ve haberde; Çağlar'ın Fenerbahçe'ye gitmek istemesinden dolayı kırmızı-siyahlıların geri çekildiğini yazdı.
TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ
Benzer yönde haberler; İspanyol ve Portekiz basınında da yer aldı. Portekiz'in önde gelen basın organlarından olan O Jogo, Çağlar'ın Porto'nun teklifini kabul etmemesinden dolayı ejderhaların, Yerry Mina'ya yöneldiğini ve Fiorentina ile temaslara başladığını duyurdu.
İspanyol Marca da Çağlar'ın Fenerbahçe'de oynamak istemesinden dolayı Atletico Madrid'in elinin kolunun bağlandığını ve sarı-lacivertlilerin teklifini kabul edeceğini duyurdu.
Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de bu sezon sadece 9 karşılaşmada forma giyebildi.
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