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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Transferi...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında alınan 1-0 galibiyetin ardından gözler yeniden transfere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bu noktada gündemde yer alan Çağlar Söyüncü konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Transferi...

Fenerbahçe Süper Lig'de 22. hafta maçında Başakşehir'e konuk oldu.


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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Transferi...

Sarı-lacivertliler rakibini 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Transferi...

Fenerbahçe'nin golünü 90+4. dakikada penaltıdan Batshuayi kaydetti.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Transferi...

Sarı-lacivertliler bu galibiyetin ardından puanını 57 yaptı.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Transferi...

TRANSFERDE GÖZLER ÇAĞLAR'A ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü harekatı devam ediyor...

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Transferi...

Milli yıldızı kadrosuna katmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'le temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Transferi...

Transferin hafta içinde olumlu yönde sonuçlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Transferi...

Keza İtalyan basınından "calciomercato" da Milan'ın transferde geri planda kaldığını duyurdu ve haberde; Çağlar'ın Fenerbahçe'ye gitmek istemesinden dolayı kırmızı-siyahlıların geri çekildiğini yazdı.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Transferi...

TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ

Benzer yönde haberler; İspanyol ve Portekiz basınında da yer aldı. Portekiz'in önde gelen basın organlarından olan O Jogo, Çağlar'ın Porto'nun teklifini kabul etmemesinden dolayı ejderhaların, Yerry Mina'ya yöneldiğini ve Fiorentina ile temaslara başladığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Transferi...

İspanyol Marca da Çağlar'ın Fenerbahçe'de oynamak istemesinden dolayı Atletico Madrid'in elinin kolunun bağlandığını ve sarı-lacivertlilerin teklifini kabul edeceğini duyurdu.


Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Transferi...

Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de bu sezon sadece 9 karşılaşmada forma giyebildi.

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