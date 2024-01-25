Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Transferi...

Keza İtalyan basınından "calciomercato" da Milan'ın transferde geri planda kaldığını duyurdu ve haberde; Çağlar'ın Fenerbahçe'ye gitmek istemesinden dolayı kırmızı-siyahlıların geri çekildiğini yazdı.

TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ



Benzer yönde haberler; İspanyol ve Portekiz basınında da yer aldı. Portekiz'in önde gelen basın organlarından olan O Jogo, Çağlar'ın Porto'nun teklifini kabul etmemesinden dolayı ejderhaların, Yerry Mina'ya yöneldiğini ve Fiorentina ile temaslara başladığını duyurdu.



