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Fenerbahçe Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 19:49
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Fenerbahçe Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. RAMS Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesi, yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak.

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