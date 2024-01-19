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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de karar haftası!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini bu hafta sonuna kadar netleştirecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de karar haftası!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Çağlar Söyüncü için son karar hafta sonu verilecek. Yönetici Selahattin Baki, İspanya'da hem milli oyuncuyla hem de kulübü Atletico Madrid ile görüşmeler yaptı. 27 yaşındaki stoperle her konuda anlaşan Baki, Atletico'ya da son teklifi sundu ve İspanyolların da yanıtını öğrendi. Selahattin Baki, Başkan Ali Koç'la ve teknik direktör İsmail Kartal'la Çağlar için bir toplantı gerçekleştirecek. Bu görüşmede durum değerlendirmesi yapılacak ve ardından son karar verilecek. Olumlu ya da olumsuz Çağlar Söyüncü transferi hafta sonuna kadar netlik kazanacak. Çağlar için Portekiz ekibi Porto da Atletico'yla görüşüyor.

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