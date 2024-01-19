FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yarıştığı 3 kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de sergilenen başarılı oyunun mimarlarından biri de Fred olmuştu. Sergilediği başarılı performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan yıldız futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, tecrübeli futbolcuyu isteyen 3 takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından sıkça söz etti.
Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde Dzeko, Tadic, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi yıldızlarla sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin sezon öncesi en çok konuşulan transferlerinden biri de Fred olmuştu.
Sarı-lacivertliler, adı sık sık Galatasaray ile de anılan Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.
Kanarya, 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Fred'in transferi için Manchester United'a 9 milyon 743 bin 589 Euro'luk bonservis bedelini 4 sene içinde 8 taksitte ödeyecek.
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olan yıldız oyuncu, takımın vazgeçilmezlerinden oldu.
Hem hücuma katkısı hem de savunmaya desteğiyle büyük beğeni toplayan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Brezilya basını, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'e 3 takımın talip olduğunu duyurdu.
INTERNACIONAL, PALMEIRAS VE VASCO İSTİYOR
Mrnews.com.br adlı sitede yer alan habere göre; Internacional, Palmeiras, ve Vasco da Gama, Brezilyalı orta saha oyuncusunu istiyor.
Haberde takımların Fred'in yanı sıra Fenerbahçe ile de anlaşması gerektiği vurgulandı.
Öte yandan Fred'in 20 milyon Euro'ya yakın piyasa değerinin transferi zorlaştıracağı aktarılırken, en uygun seçeneğin kiralama olduğu belirtildi.
Ayrıca Fred'in Fenerbahçe'deki istikrarlı performansı ve Brezilyalı oyuncu için resmi teklif yapılmaması da transferi karmaşık bir hale getirdiği vurgulandı.
Tüm bu etkenlerden dolayı Fred'in bu 3 takımdan birine transfer olmasının zor bir ihtimal olduğu aktarıldı.
Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı.
Brezilyalı yıldız, 6 asistlik bir performans sergiledi.
30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Fred'in güncel piyasa değeriyse 19 milyon Euro.
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