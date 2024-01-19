Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yarıştığı 3 kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de sergilenen başarılı oyunun mimarlarından biri de Fred olmuştu. Sergilediği başarılı performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan yıldız futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, tecrübeli futbolcuyu isteyen 3 takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 12:28
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe, takımı İsmail Kartal'a emanet etmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Sarı-lacivertliler, 3. kez takımın başına geçen deneyimli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kanarya, İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Fenerbahçe kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından sıkça söz etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde Dzeko, Tadic, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi yıldızlarla sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Fenerbahçe'nin sezon öncesi en çok konuşulan transferlerinden biri de Fred olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Sarı-lacivertliler, adı sık sık Galatasaray ile de anılan Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Kanarya, 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Fred'in transferi için Manchester United'a 9 milyon 743 bin 589 Euro'luk bonservis bedelini 4 sene içinde 8 taksitte ödeyecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olan yıldız oyuncu, takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Hem hücuma katkısı hem de savunmaya desteğiyle büyük beğeni toplayan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Brezilya basını, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'e 3 takımın talip olduğunu duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

INTERNACIONAL, PALMEIRAS VE VASCO İSTİYOR

Mrnews.com.br adlı sitede yer alan habere göre; Internacional, Palmeiras, ve Vasco da Gama, Brezilyalı orta saha oyuncusunu istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Haberde takımların Fred'in yanı sıra Fenerbahçe ile de anlaşması gerektiği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Öte yandan Fred'in 20 milyon Euro'ya yakın piyasa değerinin transferi zorlaştıracağı aktarılırken, en uygun seçeneğin kiralama olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Ayrıca Fred'in Fenerbahçe'deki istikrarlı performansı ve Brezilyalı oyuncu için resmi teklif yapılmaması da transferi karmaşık bir hale getirdiği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Tüm bu etkenlerden dolayı Fred'in bu 3 takımdan birine transfer olmasının zor bir ihtimal olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde büyük sürpriz! Fred'e 3 talip birden

Brezilyalı yıldız, 6 asistlik bir performans sergiledi.

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