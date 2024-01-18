Fenerbahçe Parolapara 3 - 0 Prometey (Maç sonucu ÖZET)

Fenerbahçe Parolapara, CEV Cup play-off turu rövanş maçında, ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Ukrayna temsilcisi SC Promotey Dnipro'yu 3-0 mağlup ederek, maçı altın sete taşıdı. Altın sette de rakibine 15-11 üstünlük kuran Fenerbahçe Parolapara adını CEV Cup'ta 4'lü finallere yazdırdı.

Sarı-lacivertli takım, çeyrek finalde Belçika'nın Greenyard Maaseik takımıyla eşleşti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Ghaziani, Murat Yenipazar, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Caner Pekşen, Luburic, Penchev)

Prometey: Stankovic, Teryomenko, Shchytkov, Iereschenko, Dryja, Viietskyi (Brova, Boiko, Shapoval, Kryvobok, Yevstratov, Brova, Hladenko)

Setler: 25-17, 25-21, 25-23

Altın set: 15-11

Süre: 107 dakika (26, 30, 33, 18)