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Fenerbahçe Parolapara 3 - 0 Prometey (Maç sonucu ÖZET)

Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Ukrayna'nın Prometey ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe Parolapara, altın seti de 15-11 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 21:50
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Fenerbahçe Parolapara 3 - 0 Prometey (Maç sonucu ÖZET)

Fenerbahçe Parolapara, CEV Cup play-off turu rövanş maçında, ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Ukrayna temsilcisi SC Promotey Dnipro'yu 3-0 mağlup ederek, maçı altın sete taşıdı. Altın sette de rakibine 15-11 üstünlük kuran Fenerbahçe Parolapara adını CEV Cup'ta 4'lü finallere yazdırdı.

Sarı-lacivertli takım, çeyrek finalde Belçika'nın Greenyard Maaseik takımıyla eşleşti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Ghaziani, Murat Yenipazar, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Caner Pekşen, Luburic, Penchev)

Prometey: Stankovic, Teryomenko, Shchytkov, Iereschenko, Dryja, Viietskyi (Brova, Boiko, Shapoval, Kryvobok, Yevstratov, Brova, Hladenko)

Setler: 25-17, 25-21, 25-23

Altın set: 15-11

Süre: 107 dakika (26, 30, 33, 18)

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