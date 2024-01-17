Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı alan Antalyaspor, yasağı ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyor. Bir yandan takıma takviye için çalışmalarını sürdüren Sergen Yalçın yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçeli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 12:00
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TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

FIFA, geçtiğimiz günlerde birçok Süper Lig kulübüne transfer yasağı getirdi.

TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

Yasak getirilen takımlardan birisi de Bitexen Antalyaspor.

TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

Nuri Şahin'i Dortmund'a gönderen Akdeniz ekibi, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirmişti.

TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

Kırmızı-beyazlı idareciler, transfer yasağını da ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

YASAK KALDIRILACAK
Antalyaspor, kısa süre içinde yasağı kaldırıp kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapacak.

TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

3 TAKVİYE PLANLANIYOR
Stoper, sol bek ve sağ kanata takviye yapmayı düşünen Akrepler, önceliği kanat transferine verdi.

TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

Antalya temsilcisi, Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılması beklenen milli futbolcuya talip oldu.

TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

Milliyet'in haberine göre güçlü bir isimle kadro kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Antalyaspor, sarı-lacivertlilerde fazla forma şansı bulamayan Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

SEZON BAŞINDA DA GİRİŞİMLER OLMUŞTU
Sezon başında da dönemin Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'den olumlu rapor alarak Fenerbahçeli futbolcu için girişimde bulunan Akdeniz ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayıyla transfer için yeniden harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

Emre Mor, sarı-lacivertlilerin transfere onay vermesi halinde Antalyaspor'a gelebileceğini iletti.

TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

Kırmızı- beyazlı takım, şartların uygun olması halinde transferi bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

2 TAKIM DAHA TALİP
26 yaşındaki kanat oyuncusu, RAMS Başakşehir ve Eyüpspor'un da gündeminde.

TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

SADECE 40 DAKİKA OYNADI
Bu sezon Fenerbahçe formasını 4 maçta giyebilen Emre Mor, sadece 40 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı yapamadı.

TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı

Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre'nin güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

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