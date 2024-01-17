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TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın F.Bahçeli yıldızı istiyor! Girişimler başladı
FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı alan Antalyaspor, yasağı ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyor. Bir yandan takıma takviye için çalışmalarını sürdüren Sergen Yalçın yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçeli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar...
FIFA, geçtiğimiz günlerde birçok Süper Lig kulübüne transfer yasağı getirdi.
Yasak getirilen takımlardan birisi de Bitexen Antalyaspor.
Nuri Şahin'i Dortmund'a gönderen Akdeniz ekibi, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirmişti.
Kırmızı-beyazlı idareciler, transfer yasağını da ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyor.
YASAK KALDIRILACAK Antalyaspor, kısa süre içinde yasağı kaldırıp kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapacak.
3 TAKVİYE PLANLANIYOR Stoper, sol bek ve sağ kanata takviye yapmayı düşünen Akrepler, önceliği kanat transferine verdi.
Antalya temsilcisi, Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılması beklenen milli futbolcuya talip oldu.
Milliyet'in haberine göre güçlü bir isimle kadro kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Antalyaspor, sarı-lacivertlilerde fazla forma şansı bulamayan Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor.
SEZON BAŞINDA DA GİRİŞİMLER OLMUŞTU Sezon başında da dönemin Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'den olumlu rapor alarak Fenerbahçeli futbolcu için girişimde bulunan Akdeniz ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayıyla transfer için yeniden harekete geçti.
Emre Mor, sarı-lacivertlilerin transfere onay vermesi halinde Antalyaspor'a gelebileceğini iletti.
Kırmızı- beyazlı takım, şartların uygun olması halinde transferi bitirmek istiyor.
2 TAKIM DAHA TALİP 26 yaşındaki kanat oyuncusu, RAMS Başakşehir ve Eyüpspor'un da gündeminde.
SADECE 40 DAKİKA OYNADI Bu sezon Fenerbahçe formasını 4 maçta giyebilen Emre Mor, sadece 40 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı yapamadı.
Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre'nin güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.