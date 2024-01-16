İsmail Kartal'ın ustalık eseri

Fenerbahçe'de sezon başında teknik adamlık koltuğuna oturan İsmail Kartal, tarihi bir sezon yaşıyor. Jorge Jesus sonrasında birçok aday arasından koltuğun sahibi olan tecrübeli hoca, sarı-lacivertli ekipteki 3. döneminde en başarılı performansını gösteriyor. 2014-15 ve 2021-22 sezonlarındaki istatistiklerini sollayan Kartal, Süper Lig'de 20 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlikle 2.65 puan ortalaması yakaladı.

TARİHİN EN İYİSİ

Daha önce görev yaptığı sezonlarda 2.28 ve 2.18 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%71 ) ve puan ortalamasına sahip (2.33) Türk teknik direktör olarak tarihe geçti. Süper Lig'in en fazla gol beklentisi üreten, rakip ceza sahasında topla buluşan, net pozisyon yakalayan ve gol atan takımını oluşturdu. Sarı- lacivertli camiayı yeniden birleştiren tecrübeli hoca artık özlenen şampiyonluk için geri sayıma geçmiş durumda.

PENALTILARDA DEĞİŞİM YOK!

Gaziantep karşısında Dzeko'nun direği nişanlamasıyla bu sezon 11 penaltının 4'ünü kaçıran Fenerbahçe, bu konuda değişiklik yapmayacak. 3 penaltıdan yararlanamayan Tadic ve Boşnak yıldız gelecek haftalarda da beyaz noktanın başında olacak. İsmail Kartal iki yıldıza bu konudaki güvenini dile getirdi.