TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor.
Yönetim devre arasında nokta atışı transferler yapma hedefinde.
Sarı lacivertli kurmaylar transferde tam isabet sağlayarak sezon sonunda başarıya ulaşmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor.
Yönetim devre arasında nokta atışı transferler yapma hedefinde.
Sarı lacivertli kurmaylar transferde tam isabet sağlayarak sezon sonunda başarıya ulaşmayı hedefliyor.
Hem Crespo hem de Miha Zajc'tan beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe ara transferde orta alanı mutlaka takviye etmek istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu sonrasında harekete geçen Sarı-Lacivertliler'in gündemine yeni bir isim geldi.
İşte ayrıntılar...
Yönetim, Porto formasını giyen Marko Grujic'le yakından ilgilenmeye başladı.
232 DAKİKA OYNAYABİLDİ
Takvim'in haberine göre; Sırp yıldızın ismi, vatandaşı Dusan Tadic'in referansı sonrasında listeye girdi.
6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Grujic, Sırbistan Milli Takımı'nda Tadic'le beraber forma giyiyor.
Bu sezon Porto'da beklediği süreleri alamayan 27 yaşındaki futbolcu sadece 5 maçta 232 dakika görev yapabildi.
Geçtiğimiz yıl 9 milyon Euro karşılığında Liverpool'dan bonservisi alınan Grujic'in takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.
2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu daha önce Hertha, Cardiff ve Kızılyıldız'da da oynadı.
2016'da Kızılyıldız'dan 6 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Sırp futbolcu bir türlü beklenen çıkışı yapamadı.
ÇOK YÖNLÜ BIR FUTBOLCU
1.91 boyunda olmasına rağmen yüksek top tekniği ile dikkatleri çeken Marko Grujic gerektiğinde 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu.
Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde bu transfer için girişimlere start verecek.