Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

Son dakika spor haberi: Milli araya averajla lider giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, listesinde birçok yıldızı bulunduruyor. Titiz bir operasyon yürüten Kanarya'nın gündemine flaş bir isim geldi. Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, milli takımdan arkadaşını yönetime önerdi. İşte o isim ve flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

Yönetim devre arasında nokta atışı transferler yapma hedefinde.

TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

Sarı lacivertli kurmaylar transferde tam isabet sağlayarak sezon sonunda başarıya ulaşmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

Hem Crespo hem de Miha Zajc'tan beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe ara transferde orta alanı mutlaka takviye etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu sonrasında harekete geçen Sarı-Lacivertliler'in gündemine yeni bir isim geldi.

TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

Yönetim, Porto formasını giyen Marko Grujic'le yakından ilgilenmeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

232 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Takvim'in haberine göre; Sırp yıldızın ismi, vatandaşı Dusan Tadic'in referansı sonrasında listeye girdi.

TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Grujic, Sırbistan Milli Takımı'nda Tadic'le beraber forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

Bu sezon Porto'da beklediği süreleri alamayan 27 yaşındaki futbolcu sadece 5 maçta 232 dakika görev yapabildi.

TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

Geçtiğimiz yıl 9 milyon Euro karşılığında Liverpool'dan bonservisi alınan Grujic'in takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu daha önce Hertha, Cardiff ve Kızılyıldız'da da oynadı.

TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

2016'da Kızılyıldız'dan 6 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Sırp futbolcu bir türlü beklenen çıkışı yapamadı.

TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

ÇOK YÖNLÜ BIR FUTBOLCU

1.91 boyunda olmasına rağmen yüksek top tekniği ile dikkatleri çeken Marko Grujic gerektiğinde 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu.

TRANSFER HABERİ: Tadic transfere kefil oldu! Fenerbahçe'ye bir Sırp yıldız daha

Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde bu transfer için girişimlere start verecek.

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