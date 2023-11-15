Fenerbahçe'nin yeni transferi Can Bartu Çığır kimdir? Kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Can Bartu Çığır, 3 Kasım 2008 Ankara doğumludur.

Gençlerbirliği'nin alt yapısında forma giyen genç futbolcu, 9 Kasım 2023 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

Gençlerbirliği formasıyla Ziraat Türkiye Kupası maçında boy gösteren Can Bartu Çığır, 29 dakika sahada kalırken gol yada asist üretemedi.

15 yaşındaki genç oyuncu sol ayaklı olup, defans ve sol bek mevkisinde oynamaktadır.

Öte yandan Can Bartu, orta sahanın sol tarafında ve ön libero pozisyonunda da görev yapabilmektedir.

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, bir sonraki satıştan %15 pay alacak.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Türkiye U-14, U-15, ve U-16 takımlarında da forma giyen genç yıldız adayı Can, U-16 takımında 4 gol atma başarısı gösterdi. U-15 takımında da 2 gol atan Can Bartu Çığır, U-16 takımında ise 5 gol kaydetti.