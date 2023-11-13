Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
İki takım sahadan 0-0 berabere ayrılarak puanları paylaştı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 31'e çıkardı ve Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a mağlup olduğu haftada averaj farkıyla liderliğe yükseldi.
Puanını 22'ye yükselten Adana Demirspor ise 3. sırada yer aldı.
Milli araya lider giren ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ettiği H Grubu'nda da zirvede yer alan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Sarı-lacivertliler ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Kanarya'nın önceliği ise stoper transferi...
Fenerbahçe'nin bu sezon savunma hattında yaşadığı sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.
Sarı-lacivertliler bu sezon Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'i sakatlığa kurban verdi.
Bu 4 ismin sakatlıkları devam ederken, yönetim ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı.
Çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir stoper iddiası ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN SCOTT MCKENNA HAMLESİ
Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Scott McKenna'yı gündemine aldı.
Kanarya'nın İskoç stoperi kadrosuna katmak için kısa süre içerisinde resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.
TARİHTE İLK OLACAK
Fenerbahçe, Scott McKenna transferini gerçekleştirmesi halinde kulüp tarihinde ilk kez bir İskoç futbolcuyu kadrosuna katmış olacak.
SCOTT MCKENNA KİMDİR?
Tam adı Scott Fraser McKenna olan futbolcu, 12 Kasım 1996 tarihinde İskoçya'da gündeme aldı.
Futbola Aberdeen altyapısında başlayan İskoç savunma oyuncusu, Ayr United ve Alloa Athletic gibi takımlarda da kiralık olarak forma giydi.
2020 yılında 3.27 milyon Euro karşılığında Nottingham Forest'a transfer olan 27 yaşındaki stoper, son 4 sezondur İngiliz ekibinde forma giyiyor.
Scott McKenna bu sezon Nottingham Forest formasıyla 5 maça çıkarken, skor katkısı üretemedi.
İskoçya Milli Takımı'nda da forma giyen 1.90 boyundaki stoper, milli formayla çıktığı 30 maçta 2 gol attı.
Scott McKenna'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.