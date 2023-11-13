Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de liderliğe yükselen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Bu sezon özellikle savunma hattında yaşadığı sakatlıklardan canı yanan sarı-lacivertliler, kariyerini Premier Lig'de sürdüren tecrübeli ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:18
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Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

Puanını 22'ye yükselten Adana Demirspor ise 3. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

Milli araya lider giren ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ettiği H Grubu'nda da zirvede yer alan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

Sarı-lacivertliler ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

Bu 4 ismin sakatlıkları devam ederken, yönetim ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

Çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir stoper iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

FENERBAHÇE'DEN SCOTT MCKENNA HAMLESİ

Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Scott McKenna'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

Kanarya'nın İskoç stoperi kadrosuna katmak için kısa süre içerisinde resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

TARİHTE İLK OLACAK

Fenerbahçe, Scott McKenna transferini gerçekleştirmesi halinde kulüp tarihinde ilk kez bir İskoç futbolcuyu kadrosuna katmış olacak.

Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

SCOTT MCKENNA KİMDİR?

Tam adı Scott Fraser McKenna olan futbolcu, 12 Kasım 1996 tarihinde İskoçya'da gündeme aldı.

Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

Futbola Aberdeen altyapısında başlayan İskoç savunma oyuncusu, Ayr United ve Alloa Athletic gibi takımlarda da kiralık olarak forma giydi.

Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

2020 yılında 3.27 milyon Euro karşılığında Nottingham Forest'a transfer olan 27 yaşındaki stoper, son 4 sezondur İngiliz ekibinde forma giyiyor.

Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

Scott McKenna bu sezon Nottingham Forest formasıyla 5 maça çıkarken, skor katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

İskoçya Milli Takımı'nda da forma giyen 1.90 boyundaki stoper, milli formayla çıktığı 30 maçta 2 gol attı.

Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

Scott McKenna'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe'den stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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