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Ludogorets 2-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 18:30 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 01:25
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Ludogorets 2-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Ludogorets'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'daki yenilmezlik serisini de kaybetti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakika rakip yarı sahada etkili olsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, ani gelişen atakla 18. dakikada Piotrowski'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Kalan bölümde pozisyon üretemeyen Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 geride girdi.

İkinci yarıda etkisiz bir görüntü sergileyen sarı-lacivertliler, değişikliklere rağmen pozisyon bulamadı. Ev sahibi takım, 90+2. dakikada Seco'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Ligde 10 maçlık galibiyet serisini Trabzonspor mağlubiyetiyle kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'daki 9 maçlık galibiyet serisinin ardından da Ludogorets'e 2-0 yenildi.

Fenerbahçe, bu mağlubiyete rağmen grubunda 9 puanla liderliğini sürdürdü. Grubun diğer karşılaşmasında Nordsjaelland ile Spartak Trnava 1-1 berabere kaldı. Nordsjaelland, puanını 7'ye yükseltirken, Spartak Trnava ilk puanını aldı.

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YUSUF AKÇİÇEK BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, performansıyla beğeni topladı.

Sarı-lacivertlilerin savunmadaki eksikliğinde kendisine forma şansı verilen 17 yaşındaki oyuncu, beklentileri karşılamayı bildi.

Yusuf, yaptığı müdahalelerle sarı-lacivertli taraftarlardan alkış aldı.

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İLK KEZ GOL ATAMADI

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 20 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, her maçta gol atmayı başarırken, 21. karşılaşmada Ludogorets filelerini havalandıramadı.

AVRUPA DEPLASMANLARINDA KALE DÜŞTÜ

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda savunmada gösterdiği olumlu performansı son 2 maçta kaybetti.

Söz konusu kulvarda oynadığı ilk 3 deplasman maçında rakiplerine gol izni vermeyen sarı-lacivertliler, 1 gol yediği Spartak Trnava deplasmanının ardından Ludogorets deplasmanında da kalesine atılan 2 gole engel olamadı.

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SOYUNMA ODASINA İLK KEZ GERİDE GİRDİ

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa maçlarında ilk kez bir mücadelede soyunma odasına mağlup gitti.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa'da bu sezon daha önce çıktığı 9 müsabakanın 5'inde devre arasına beraberlik, 4'ünde ise galip girmişti.

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