Ludogorets 2-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Ludogorets'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'daki yenilmezlik serisini de kaybetti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakika rakip yarı sahada etkili olsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, ani gelişen atakla 18. dakikada Piotrowski'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Kalan bölümde pozisyon üretemeyen Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 geride girdi.

İkinci yarıda etkisiz bir görüntü sergileyen sarı-lacivertliler, değişikliklere rağmen pozisyon bulamadı. Ev sahibi takım, 90+2. dakikada Seco'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Ligde 10 maçlık galibiyet serisini Trabzonspor mağlubiyetiyle kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'daki 9 maçlık galibiyet serisinin ardından da Ludogorets'e 2-0 yenildi.

Fenerbahçe, bu mağlubiyete rağmen grubunda 9 puanla liderliğini sürdürdü. Grubun diğer karşılaşmasında Nordsjaelland ile Spartak Trnava 1-1 berabere kaldı. Nordsjaelland, puanını 7'ye yükseltirken, Spartak Trnava ilk puanını aldı.

YUSUF AKÇİÇEK BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, performansıyla beğeni topladı.

Sarı-lacivertlilerin savunmadaki eksikliğinde kendisine forma şansı verilen 17 yaşındaki oyuncu, beklentileri karşılamayı bildi.

Yusuf, yaptığı müdahalelerle sarı-lacivertli taraftarlardan alkış aldı.

İLK KEZ GOL ATAMADI

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 20 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, her maçta gol atmayı başarırken, 21. karşılaşmada Ludogorets filelerini havalandıramadı.

AVRUPA DEPLASMANLARINDA KALE DÜŞTÜ

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda savunmada gösterdiği olumlu performansı son 2 maçta kaybetti.

Söz konusu kulvarda oynadığı ilk 3 deplasman maçında rakiplerine gol izni vermeyen sarı-lacivertliler, 1 gol yediği Spartak Trnava deplasmanının ardından Ludogorets deplasmanında da kalesine atılan 2 gole engel olamadı.

SOYUNMA ODASINA İLK KEZ GERİDE GİRDİ

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa maçlarında ilk kez bir mücadelede soyunma odasına mağlup gitti.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa'da bu sezon daha önce çıktığı 9 müsabakanın 5'inde devre arasına beraberlik, 4'ünde ise galip girmişti.