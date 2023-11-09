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Ferdi Kadıoğlu: Kendimize gelmeliyiz!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında deplasmanda Ludogorets'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 01:20
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Ferdi Kadıoğlu: Kendimize gelmeliyiz!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında deplasmanda Ludogorets'e 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE FERDİ KADIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

10 Kasım, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Onu saygıyla anıyoruz.

İki maç üst üste kaybettik. Kendimize gelmeliyiz. Biz güçlü bir takımız. Adana Demirspor maçına odaklanacağız. O maçta bir reaksiyon göstereceğiz.

Yusuf Akçiçek için mutluyum. Bence iyi oynadı. Biz bir takımız. Beraber kaybedip, beraber kazanıyoruz. Performansıyla gurur duydum. Ben de elimden geleni veriyorum ama bu maç iyi değildim.

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