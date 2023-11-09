Haberler Fenerbahçe ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

ÜLKE PUANI SON DURUM | Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa kupalarında gruplarındaki dördüncü maçlarını oynuyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşma Alman devinin 2-1'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Öte yandan, UEFA Konferans Ligi'nde 20.45'te başlayan maçta Beşiktaş sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise aynı organizasyonda 23.00'da oynanan karşılaşmada deplasmanda Bulgar ekibi Ludogorets'e 2-0 yenildi. Bu maçların ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 00:57 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 01:27
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ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gruplarında oynadıkları karşılaşmalarda maalesef rakiplerine mağlup oldu ve ülke puanına katkıda bulunamadı.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki 4. maçında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştı.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup oldu.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Galatasaray, bu sonucun ardından A Grubu'nda topladığı 4 puanda kaldı. Bayern Münih ise 12 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Grubun diğer maçında ise İngiliz ekibi Manchester United Kopenhag'ı 3-2 mağlup etti.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise D Grubu'nda dördüncü maçında Bodo/Glimt'i sahasında ağırladı. Siyah beyazlı temsilcimiz karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Gruptaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci maçındaysa Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Kara Kartal, 3. maçında deplasmanda karşılaştığı Norveç ekibi Bodo'ya ise 3-1 yenildi.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise grupta oynadığı 3 maçı da kazandı ve 9 puan topladı.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ikinci maçındaysa deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 ile geçti.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında ise Ülker Stadı'nda ağırladığı Bulgar ekibi Ludogorets'i 3-1 devirerek 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Sarı-lacivertliler gruptaki 4. maçında ise İstanbul'da mağlup ettiği Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi.

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Temsilcilerimizin gruplardaki 4. maçları öncesi ülke puanı sıralaması merak ediliyor. Peki, son durum ne? İşte detaylar...

İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

1 - İNGİLTERE: 93.678

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

2 - İSPANYA: 80.364

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

3 - İTALYA: 76.855

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

4 - ALMANYA: 74.624

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

5 - HOLLANDA: 57.500

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

6 - FRANSA: 56.331

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

7- PORTEKİZ: 50.149

ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

8- BELÇİKA: 41.800

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