ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gruplarında oynadıkları karşılaşmalarda maalesef rakiplerine mağlup oldu ve ülke puanına katkıda bulunamadı.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gruplarında oynadıkları karşılaşmalarda maalesef rakiplerine mağlup oldu ve ülke puanına katkıda bulunamadı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki 4. maçında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray, bu sonucun ardından A Grubu'nda topladığı 4 puanda kaldı. Bayern Münih ise 12 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Grubun diğer maçında ise İngiliz ekibi Manchester United Kopenhag'ı 3-2 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise D Grubu'nda dördüncü maçında Bodo/Glimt'i sahasında ağırladı. Siyah beyazlı temsilcimiz karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Gruptaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci maçındaysa Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.
Kara Kartal, 3. maçında deplasmanda karşılaştığı Norveç ekibi Bodo'ya ise 3-1 yenildi.
UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise grupta oynadığı 3 maçı da kazandı ve 9 puan topladı.
Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ikinci maçındaysa deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 ile geçti.
Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında ise Ülker Stadı'nda ağırladığı Bulgar ekibi Ludogorets'i 3-1 devirerek 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler gruptaki 4. maçında ise İstanbul'da mağlup ettiği Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi.
Temsilcilerimizin gruplardaki 4. maçları öncesi ülke puanı sıralaması merak ediliyor. Peki, son durum ne? İşte detaylar...
İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...
1 - İNGİLTERE: 93.678
2 - İSPANYA: 80.364
9- TÜRKİYE: 35.350
10- İSKOÇYA: 32.650