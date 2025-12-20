Beşiktaş’tan devre arası VAR tepkisi! “Tiyatro devam ediyor”

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş Kulübü'nün X hesabından, Çaykur Rizespor karşılaşmasının devre arasında dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Mücadelenin orta hakemi Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşmada, 31. dakikada siyah-beyazlılar penaltı bekledi.

Pozisyonun ardından VAR ile görüşen Cihan Aydın'a, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay tarafından inceleme tavsiyesi gelmedi. Kararın ardından Beşiktaş cephesinden tepki gecikmedi.

Siyah-beyazlı kulüp, devre arasında yaptığı paylaşımda "Tiyatro devam ediyor!" ifadelerine yer verdi.

