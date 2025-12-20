CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’tan devre arası VAR tepkisi! “Tiyatro devam ediyor”

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının devre arasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi. İşte o paylaşım... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 21:16 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 21:22
Beşiktaş Kulübü'nün X hesabından, Çaykur Rizespor karşılaşmasının devre arasında dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Mücadelenin orta hakemi Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşmada, 31. dakikada siyah-beyazlılar penaltı bekledi.

Pozisyonun ardından VAR ile görüşen Cihan Aydın'a, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay tarafından inceleme tavsiyesi gelmedi. Kararın ardından Beşiktaş cephesinden tepki gecikmedi.

Siyah-beyazlı kulüp, devre arasında yaptığı paylaşımda "Tiyatro devam ediyor!" ifadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM

