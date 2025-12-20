Beşiktaş’tan devre arası VAR tepkisi! “Tiyatro devam ediyor”

Beşiktaş Kulübü'nün X hesabından, Çaykur Rizespor karşılaşmasının devre arasında dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Mücadelenin orta hakemi Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşmada, 31. dakikada siyah-beyazlılar penaltı bekledi.
Pozisyonun ardından VAR ile görüşen Cihan Aydın'a, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay tarafından inceleme tavsiyesi gelmedi. Kararın ardından Beşiktaş cephesinden tepki gecikmedi.
Siyah-beyazlı kulüp, devre arasında yaptığı paylaşımda "Tiyatro devam ediyor!" ifadelerine yer verdi.
İŞTE O PAYLAŞIM
Tiyatro devam ediyor!#KuklaVAR pic.twitter.com/uY6QPYor7v— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 20, 2025