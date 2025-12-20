FENERBAHÇE HABERLERİ - Tedesco'dan maç sonu flaş transfer sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ikas Eyüpspor karşılaşmasının ardından transfere dair açıklamalarda bulundu.

Ara transfer dönemi öncesi medyaya düşen oyuncu isimlerine yönelik Tedesco, "Ben her zaman kendi takımımı daha çok düşünüyorum. Elimdeki oyuncularla mutluyum. Archie Brown, Nelson Semedo'nun sakatlığı var. Çağlar da şu an hazır değil. Birlikte çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Dedikodularla ilgili yorum yapamam. Her dedikodu için yanıt versem burada 3 saat geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.