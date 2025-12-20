CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Tedesco'dan maç sonu flaş transfer sözleri!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tedesco'dan maç sonu flaş transfer sözleri!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, ara transfer dönemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 21:14 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 21:22
FENERBAHÇE HABERLERİ - Tedesco'dan maç sonu flaş transfer sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ikas Eyüpspor karşılaşmasının ardından transfere dair açıklamalarda bulundu.

Ara transfer dönemi öncesi medyaya düşen oyuncu isimlerine yönelik Tedesco, "Ben her zaman kendi takımımı daha çok düşünüyorum. Elimdeki oyuncularla mutluyum. Archie Brown, Nelson Semedo'nun sakatlığı var. Çağlar da şu an hazır değil. Birlikte çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Dedikodularla ilgili yorum yapamam. Her dedikodu için yanıt versem burada 3 saat geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

