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Fenerbahçe'de Batshuayi taraftarlardan özür diledi!

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 01:22
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Fenerbahçe'de Batshuayi taraftarlardan özür diledi!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi, Ludogorets maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Kaybettik, üzücü bir sonuç. Zor bir durum. Burada en önemli şey, birlikte kalmak ve birlikte çalışmaya devam etmek. Bazı dönemler çok iyi performanslar ortaya koyabilirsiniz, bazı dönemlerde kötü sonuçlar gelebilir. Mantalite olarak güçlü durmalısınız, bir sonraki maçları kazanabilmek adına."

"Taraftarlar daima bizi destekliyor. Onları hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz. Onlar galibiyeti hak ediyor. Onlardan özür dileriz. Bir an önce kazanmak ve galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz."

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