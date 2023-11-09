Fenerbahçe'de Batshuayi taraftarlardan özür diledi!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi, Ludogorets maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Kaybettik, üzücü bir sonuç. Zor bir durum. Burada en önemli şey, birlikte kalmak ve birlikte çalışmaya devam etmek. Bazı dönemler çok iyi performanslar ortaya koyabilirsiniz, bazı dönemlerde kötü sonuçlar gelebilir. Mantalite olarak güçlü durmalısınız, bir sonraki maçları kazanabilmek adına."

"Taraftarlar daima bizi destekliyor. Onları hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz. Onlar galibiyeti hak ediyor. Onlardan özür dileriz. Bir an önce kazanmak ve galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz."