Haberler Fenerbahçe Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de transferin son günlerine girilirken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cuma gününe kadar 6 numara takviyesi yaparak yaz transfer dönemine nokta koyan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Atalanta forması giyen Marko Pasalic'i gündemine alan Fenerbahçe'nin, aynı takımdan bir futbolcuya daha talip olduğu öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 22:47 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 22:47
Mert Kılıç
Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, bu sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Bu doğrultuda kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Kanarya, başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere birçok yıldızı renklerine bağladı.

Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan ve çıktığı 9 resmi maçın 9'unu da kazanan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Eksik bölgelerini büyük ölçüde güçlendiren sarı-lacivertlilerde gündem 6 numara transferi...

Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Kanarya, ön libero bölgesine takviye yaparak cuma günü sona erecek yaz transfer dönemine nokta koymak istiyor.

Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündeminde Al-Musrati, Andre Gomes ve Marko Grujic gibi isimler yer alıyor.

Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri Atalanta forması giyen Mario Pasalic olmuştu.

Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle temas kurduğu öne sürülmüştü.

Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Miranchuk'un UEFA listesine bildirildiği ancak 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılabileceği vurgulandı.

Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Geçtiğimiz sezon Torino'da kiralık olarak forma giyen Aleksey Miranchuk, İtalyan ekibiyle 31 maça çıktı.

Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Rus orta saha oyuncusu, 4 gol ve 6 asist kaydederek 10 gole direkt katkıda bulundu.

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