Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Zimbru rövanş maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin Zimbru rövanş maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru ile oynayacağı rövanş maçının kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Emre Mor ve Alexander Djiku sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:43 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:56
Fenerbahçe'nin Zimbru rövanş maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda karşılaşacağı Zimbru Chisinau maçının kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda Zimbru Chisinau ile yarın saat 20.30'da karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maç için Kişinev şehrine hareket ederken kamp kadrosu da belli oldu. 26 Temmuz Çarşamba günü oynanan ilk maçta sakatlık yaşayan Emre Mor ile Alexander Djiku'nun tedavilerine İstanbul'da devam ediliyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Zimbru maçı için belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık.

DİĞER
Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin'e yeni yaşında kızı Bengü'den kutlama! "İyi ki doğdun diğer yarım"
Esenyurt'ta dehşet anları! Kan donduran görüntüler: 1 şüpheli daha yakalandı! Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen ilk kez konuştu
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Premier Lig'den!
F.Bahçe'nin eski aşkı yeniden alevlendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zimbru - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
F.Bahçe'den yılın bombası! Herkes istiyor
LGS boş kontenjan sorgulama 2023
LGS 1. tercih sorgulama ekranı e-okul 2023
PMYO başvuruları ne zaman 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Zimbru maçı kamp kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin Zimbru maçı kamp kadrosu belli oldu! 11:42
Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı saat kaçta? Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı saat kaçta? 11:29
Zimbru - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zimbru - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:10
Simeone'den Çağlar'a tam not Simeone'den Çağlar'a tam not 10:45
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı! İşte maç programı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı! İşte maç programı 10:43
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! 10:37
Daha Eski
Şampiyon Filelerin Efeleri yurda döndü! Şampiyon Filelerin Efeleri yurda döndü! 10:36
G.Saray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor G.Saray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor 10:18
F.Bahçe'den çifte transfer açıklaması! F.Bahçe'den çifte transfer açıklaması! 10:05
F.Bahçe'nin eski aşkı yeniden alevlendi! F.Bahçe'nin eski aşkı yeniden alevlendi! 09:57
F.Bahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor F.Bahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor 09:18
Kosta Rika - Zambiya maçı saat kaçta? Kosta Rika - Zambiya maçı saat kaçta? 08:58