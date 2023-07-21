Ozdoev sürprizi

Fenerbahçe için Rusya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Rus basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Karagümrük forması giyen Magomed Ozdoev ile ilgileniyor. Haberde; iki kulübün 30 yaşındaki merkez orta saha için görüşme yaptığı ileri sürüldü.
Fenerbahçeiçin Rusya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Rus basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Karagümrük forması giyen Magomed Ozdoev ile ilgileniyor. Haberde; iki kulübün 30 yaşındaki merkez orta saha için görüşme yaptığı ileri sürüldü.