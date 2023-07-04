Fenerbahçe resmen açıkladı! Yeni sportif direktör belli oldu

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, yeni sezon yapılanması kapsamında bir hamle daha yaptı.

Sarı-lacivertliler, sportif direktörlük görevine Mario Branco'yu getirdi. Konuyla ilgili kulüpten resmi açıklama yayınlandı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir.

19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco; futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip.

Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı; aynı zamanda Profesyonel Spor Yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansına sahip.

Portekiz Futbol Federasyonu'nda da farklı görevler üstlenen, 2022-23 sezonunda Takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco'nun yardımcılığına da yine kulübümüze Futbol Planlama Yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce Futbol Akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır.

Sportif Direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz."

MARIO BRANCO KİMDİR?

Tam adı Mario Jorge dos Santos Branco olan Portekizli futbol adamı, 6 Kasım 1976 yılında Porto'da dünyaya geldi. Portekizli futbol adamı kariyerine Pontrevedra'da scout olarak başladı. Mario Branco, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş takımlarında da aynı görevi üstlendi.

2009 yılında Leixoes takımında sportif direktörlüğe başlayan Branco, son olarak Famalicao'da bu görevi üstlendi.