Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Kanarya'nın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşması için kalan Antalyaspor ve Galatasaray maçlarından mutlak 6 puan çıkarması gerekiyor. Bu maçlardan 1'inde dahi takılması durumunda ezeli rakibi mutlu sona ulaşacak.



Fenerbahçe, bugünkü mücadelede Antalyaspor'u yener, Ankaragücü de Galatasaray'ı devirirse puan farkı 2'ye düşüyor. Fenerbahçe rakibini deplasmanda yenerse şampiyonluğa ulaşır.



Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u yener, Ankaragücü de Galatasaray ile berabere kalırsa puan farkı 3'e iniyor. Böylece son hafta NEF Stadı'nda Galatasaray'ı 3 farklı yenerse ikili averajı eşitleyip, genel averajla şampiyon olur.