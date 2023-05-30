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Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Süper Lig'de evinde Antalyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, şampiyonluğu son ana kadar kovalamak istiyor. Sarı-lacivertlilerin zafere ulaşması için kalan 2 maçından mutlak galibiyetle ayrılması önemli. Ancak Galatasaray'ın da Ankaragücü maçından kazançlı çıkmaması gerek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Kanarya'nın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşması için kalan Antalyaspor ve Galatasaray maçlarından mutlak 6 puan çıkarması gerekiyor. Bu maçlardan 1'inde dahi takılması durumunda ezeli rakibi mutlu sona ulaşacak.

Fenerbahçe, bugünkü mücadelede Antalyaspor'u yener, Ankaragücü de Galatasaray'ı devirirse puan farkı 2'ye düşüyor. Fenerbahçe rakibini deplasmanda yenerse şampiyonluğa ulaşır.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u yener, Ankaragücü de Galatasaray ile berabere kalırsa puan farkı 3'e iniyor. Böylece son hafta NEF Stadı'nda Galatasaray'ı 3 farklı yenerse ikili averajı eşitleyip, genel averajla şampiyon olur.

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