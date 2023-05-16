Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Kent ile anlaşma sağladı. İngiliz futbolcunun sözleşme süresi ve alacağı yıllık ücret ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 13:23 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 13:24
Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, ilk takviyesini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Sabah'ın haberine göre; Kanarya İngiliz sol kanatla anlaşma sağladı, Ryan Kent

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler, 4 dönemdir İskoçya ekibi Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcuyla yaklaşık 2 aydır görüşme halindeydi.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve performansında süreklilik taşıması nedeniyle listenin başında yer alan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İskoçya takımında 1 milyon Euro kazanıyordu.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

1 YILLIK OPSİYON MADDESİ F.BAHÇE'NIN ELİNDE

Bu nedenle görüşmeleri bu ücretten başlatan Kanarya, zamanla fiyat artırımına giderek 1.7 milyon Euro'ya kadar çıktı.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe hakkında araştırmalar yapan ve İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan Ryan Kent'in, son olarak kendisine önerilen bu rakamı kabul ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Dün de taraflar ön sözleşme yaptı. Tecrübeli futbolcuyla 3+1 yıllığına el sıkışılırken, 1 senelik opsiyonun kulübün elinde olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

ROSSİ'YE GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bu transferin ardından Fenerbahçe, Diego Rossi için de pazarlık masasına oturacağını oyuncunun taliplilerine iletti.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için özellikle Brezilya kulüplerinin sırada olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Şimdiye kadar en yükseği 5 milyon Euro olmak üzere birçok teklif geldiği bildirildi.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

F.Bahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Rossi için sarı-lacivertlilerin beklentisi 10 milyon Euro bonservis geliri elde etmek...

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

LIVERPOOL ALTYAPI ÜRÜNÜ

Profesyonel futbola İngiliz devi Liverpool'un altyapısında başlayan Kent, İngiltere'de Coventry City, Barnsley ve Bristol City'de de ter döktü.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Yarım dönem Alman kulübü Freiburg'da top koşturan yıldız futbolcu, son olarak Rangers'a transfer oldu. Kariyerindeki iki kupayı da İskoç takımında kazandı.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

11

Rangers'ta 216 resmi maça çıkan Kent, 33 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

RYAN KENT KİMDİR?

Ryan Kent, 11 Kasım 1996'da İngiltere'nin Oldham kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Futbola Liverpool'un altyapısında başladı. Liverpool'un U18, U21 ve U23 takımlarında forma giydikten sonra 2018 yazında A takıma yükseldi.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Aynı yaz Glasgow Rangers'a kiralanan Ryan Kent'in bonservisi 2019 yazında Rangers tarafından 7.2 milyon Euro'ya satın alındı.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

İngiliz sol kanat bu sezon ligde 29 maça çıkarken 3 gol, 10 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro...

DİĞER
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi tarihinde Türkiye için bir ilk! Manchester City Real Madrid'i hezimete uğrattı; finali adı belli oldu...
Alman FETÖ kumpasına geçit yok: Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere ziyaret!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
G.Saray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta?
F.Bahçe derbiye hazır!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52