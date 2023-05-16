Gelecek sezon için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, ilk takviyesini gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Kent ile anlaşma sağladı. İngiliz futbolcunun sözleşme süresi ve alacağı yıllık ücret ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve performansında süreklilik taşıması nedeniyle listenin başında yer alan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İskoçya takımında 1 milyon Euro kazanıyordu.
1 YILLIK OPSİYON MADDESİ F.BAHÇE'NIN ELİNDE
Bu nedenle görüşmeleri bu ücretten başlatan Kanarya, zamanla fiyat artırımına giderek 1.7 milyon Euro'ya kadar çıktı.
Fenerbahçe hakkında araştırmalar yapan ve İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan Ryan Kent'in, son olarak kendisine önerilen bu rakamı kabul ettiği öğrenildi.
Dün de taraflar ön sözleşme yaptı. Tecrübeli futbolcuyla 3+1 yıllığına el sıkışılırken, 1 senelik opsiyonun kulübün elinde olduğu aktarıldı.
ROSSİ'YE GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Bu transferin ardından Fenerbahçe, Diego Rossi için de pazarlık masasına oturacağını oyuncunun taliplilerine iletti.
25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için özellikle Brezilya kulüplerinin sırada olduğu öğrenildi.
Şimdiye kadar en yükseği 5 milyon Euro olmak üzere birçok teklif geldiği bildirildi.
F.Bahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Rossi için sarı-lacivertlilerin beklentisi 10 milyon Euro bonservis geliri elde etmek...
LIVERPOOL ALTYAPI ÜRÜNÜ
Profesyonel futbola İngiliz devi Liverpool'un altyapısında başlayan Kent, İngiltere'de Coventry City, Barnsley ve Bristol City'de de ter döktü.
Yarım dönem Alman kulübü Freiburg'da top koşturan yıldız futbolcu, son olarak Rangers'a transfer oldu. Kariyerindeki iki kupayı da İskoç takımında kazandı.
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Rangers'ta 216 resmi maça çıkan Kent, 33 gol atma başarısı gösterdi.
26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.
RYAN KENT KİMDİR?
Ryan Kent, 11 Kasım 1996'da İngiltere'nin Oldham kentinde dünyaya geldi.
Futbola Liverpool'un altyapısında başladı. Liverpool'un U18, U21 ve U23 takımlarında forma giydikten sonra 2018 yazında A takıma yükseldi.
İngiliz sol kanat bu sezon ligde 29 maça çıkarken 3 gol, 10 asistlik performans gösterdi.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro...