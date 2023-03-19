ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI | Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FB maçı canlı izle!

Süper Lig'in 26. haftasında Kırbıyık Holding Stadı nefes kesen bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Alanyaspor'un deplasmanına giden sarı lacivertliler mutlak 3 puan için sahada. Kendi evinde ağırladığı Alanyaspor'u en son 5-0 mağlup eden kanaryanın bu akşam izleyeceği strateji merakla beklenirken arama motorlarında Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Candaias, Rassoul, Koulourıs, Yusuf, Lusamba

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Samet, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Arao, Ferdi, Diego Rossi, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DEN LİDERE YAKLAŞMA HEDEFİ

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

KENDİ EVİNDE 5 ATMIŞTI

23 maçta 51 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alıyor. 28 puana sahip Corendon Alanyaspor ise haftaya 11. sırada girdi.

Akdeniz ekibiyle ligde 13. kez karşılaşacak sarı lacivertliler, rakibiyle oynadığı 12 maçtan 6'sını kazanırken, 3'ünde mağlup oldu, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı kanarya ligin ilk yarısında Kadıköy'de ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etmişti.