Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Son olarak Ümraniyespor virajını 2-1'lik skorla geçen sarı-lacivertliler, transferde hareketli saatler yaşıyor.
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, deneyimli stoperle 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de stoper transferi sonrası gözler sol bek transferine çevrildi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda bu bölgeye takviye yapmak isteyen Kanarya, aradığı ismi İtalya'da buldu.
Sarı-lacivertliler, Serie B ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde'yi gündemine almıştı.
Parma'ya yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi reddedilen Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu için yeni bir teklif yaptı.
Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki futbolcu için 8.5 milyon Euro önerdiği iddia edilirken, dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir haber geldi.
Romano, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde transferi için Parma ile son detayları görüştüğünü duyurdu.
Ünlü gazeteci ayrıca sarı-lacivertlilerin Hollandalı oyuncuyla anlaşma sağladığını yazdı.
Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde transferi için geri sayım başlarken, sürpriz bir hamle daha geldi.
LUKASZ LAKOMY FENERBAHÇE'YE
Polonya basınına göre, Lukasz Lakomy Fenerbahçe oyuncusu olacak.
Lakomy, Polonya medyası tarafından 'yeni Krychowiak' olarak tanımlanıyor.
Polonyalı ön libero, Zaglebie Lubin ve Polonya Premier Ligi'nin yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.
22 yaşındaki futbolcu, Avrupa'daki büyük kulüplerin ilgisini çekiyor.
"FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK"
Polonya'da yayın yapan sport.pl adlı internet sitesinde yer alan habere göre ise Lukasz Lakomy, Fenerbahçe'ye transfer olacak.
Haberde Lakomy'nin sarı-lacivertlilerle şimdiden anlaştığı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.
Lukasz Lakomy'nin sarı-lacivertlilere maliyetinin 1.4 milyon Euro olacağı öğrenildi.