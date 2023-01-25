Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hız kazandı. Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde için de geri sayıma geçti. Hollandalı sol beki kısa süre içerisinde resmen açıklaması beklenen sarı-lacivertlilerden sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 12:46 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:02
Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Sarı-lacivertliler, deneyimli stoperle 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Fenerbahçe'de stoper transferi sonrası gözler sol bek transferine çevrildi.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda bu bölgeye takviye yapmak isteyen Kanarya, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Sarı-lacivertliler, Serie B ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde'yi gündemine almıştı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Parma'ya yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi reddedilen Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu için yeni bir teklif yaptı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki futbolcu için 8.5 milyon Euro önerdiği iddia edilirken, dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir haber geldi.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Romano, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde transferi için Parma ile son detayları görüştüğünü duyurdu.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Ünlü gazeteci ayrıca sarı-lacivertlilerin Hollandalı oyuncuyla anlaşma sağladığını yazdı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde transferi için geri sayım başlarken, sürpriz bir hamle daha geldi.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

LUKASZ LAKOMY FENERBAHÇE'YE

Polonya basınına göre, Lukasz Lakomy Fenerbahçe oyuncusu olacak.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Lakomy, Polonya medyası tarafından 'yeni Krychowiak' olarak tanımlanıyor.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Polonyalı ön libero, Zaglebie Lubin ve Polonya Premier Ligi'nin yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

22 yaşındaki futbolcu, Avrupa'daki büyük kulüplerin ilgisini çekiyor.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

"FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK"

Polonya'da yayın yapan sport.pl adlı internet sitesinde yer alan habere göre ise Lukasz Lakomy, Fenerbahçe'ye transfer olacak.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Haberde Lakomy'nin sarı-lacivertlilerle şimdiden anlaştığı kaydedildi.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha

Lukasz Lakomy'nin sarı-lacivertlilere maliyetinin 1.4 milyon Euro olacağı öğrenildi.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Amir Hadziahmetovic teklif belli oldu! Beşiktaş sonrası oyuncunun kararı...
SON DAKİKA: Aydemir Akbaş'tan kahreden haber! Yeşilçam yıldızı '10 sene önce atlatmıştım' dedi açıkladı: "Kanser olduğum netleşti"
Abdülkerim'den kariyer itirafı! "Çok farklı olabilirdi"
Abdülkadir Ömür açıkladı! Avrupa hedefim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mohamed'den F.Bahçe sözleri! "Arda Turan bile..."
F.Bahçe oyuncuyla anlaştı! Son detaylar görüşülüyor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Resimli, dualı Regaip Kandili mesajları 2023
2023 Şubat celbi er sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı e-Devlet
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha! 12:46
Bandırmaspor'da imzalar atıldı! Bandırmaspor'da imzalar atıldı! 12:45
Fırtına'dan Onur hamlesi! Beşiktaş... Fırtına'dan Onur hamlesi! Beşiktaş... 12:10
Şenol Güneş'le coştu! Performansı dikkat çekiyor Şenol Güneş'le coştu! Performansı dikkat çekiyor 12:10
Beşiktaş'tan Al Ahli'ye Muleka yanıtı! Beşiktaş'tan Al Ahli'ye Muleka yanıtı! 12:08
G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı 11:58
Daha Eski
Bakasetas'tan müthiş istatistik! 3 golcüye bedel Bakasetas'tan müthiş istatistik! 3 golcüye bedel 11:58
Denizlili genç yetenek Beşiktaş'a transfer oldu Denizlili genç yetenek Beşiktaş'a transfer oldu 11:35
Sinan Gümüş 1. Lig ekibine gidiyor! Sinan Gümüş 1. Lig ekibine gidiyor! 11:22
Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 3 yıl geçti Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 3 yıl geçti 11:19
Abdülkerim'den kariyer itirafı! "Çok farklı olabilirdi" Abdülkerim'den kariyer itirafı! "Çok farklı olabilirdi" 11:16
Abdülkadir Ömür açıkladı! Avrupa hedefim... Abdülkadir Ömür açıkladı! Avrupa hedefim... 11:02