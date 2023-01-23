Haberler Fenerbahçe FB MAÇI CANLI İZLE SÜPER LİG 📺 | Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FB MAÇI CANLI İZLE SÜPER LİG 📺 | Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de zirve ve düşme hattını yakından ilgilendiren Ümraniyespor - Fenerbahçe müsabakası heyecanla bekleniyor. 20. hafta maçında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Joao Pedro forma giyemeyecek. Abdülkadir Bitigen, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 17:34
FB MAÇI CANLI İZLE SÜPER LİG 📺 | Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Ümraniyespor ile Fenerbahçe konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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JOAO PEDRO FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına tek oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Ümraniyespor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

LİGDE 2. RANDEVU

Fenerbahçe ile Ümraniyespor oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig'de 2. kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler bu sezonun ilk maçında konuk ettiği kırmızı-beyazlı rakibi ile 3-3 berabere kaldı.
İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşirken, Ümraniyespor iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanarak tur atlamıştı.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 8 maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 16 puan topladı. Rakip filelere 18 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe deplasmanda son olarak karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

ASpor CANLI YAYIN

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