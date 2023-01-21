İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

Barcelona'da transfere dair hareketli saatler yaşanıyor.
Barcelona'da transfere dair hareketli saatler yaşanıyor.
Katalan devi bilindiği üzere son olarak Memphis Depay ile yollarını ayırmıştı.
Depay, Atletico Madrid'e imza atmıştı.
Hollandalı golcü için Atletico'nun, 3+1 milyon euro ödeyeceği kaydedilmişti.
Atletico'dan yapılan açıklamada, Depay ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisine yer vermilmişti.
Depay'ın ayrılığının ardınan Barcelona'nın yeni golcüsünün kim olacağı belirsizliğini korurken, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. Buna göre Barcelona devi, bütçesine uygun ve iyi bir forvet istiyor.
Sport.es'e göre Barcelona'nın, transfer listesine Galatasaraylı Dries Mertens ve Fenerbahçeli Enner Valencia'yı aldığı ifade edildi.
İşte Barcelona'nın golcü transferi listesi...
ROBERTO FIRMINO
LOCADIA
VALENCIA
MERTENS