Haberler Fenerbahçe İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

Son dakika transfer haberi... İspanya La Liga devi Barcelona için, dev bir iddia gündeme geldi. Memphis Depay'ı göndere Barcelona'nın, maliteyi uygun bir forvet almak istediği ifade edilirken, listeye Galatasaraylı Dries Mertens ve Fenerbahçeli Enner Valencia'nın da girdiği kaydedildi. Öte yandan Barcelona'nın golcü transferi listesinde, eski Adana Demirsporlu Artem Dzyuba'nın da olduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 11:52
İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

Barcelona'da transfere dair hareketli saatler yaşanıyor.

İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

Katalan devi bilindiği üzere son olarak Memphis Depay ile yollarını ayırmıştı.

İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

Depay, Atletico Madrid'e imza atmıştı.

İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

Hollandalı golcü için Atletico'nun, 3+1 milyon euro ödeyeceği kaydedilmişti.

İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

Atletico'dan yapılan açıklamada, Depay ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisine yer vermilmişti.

İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

Depay'ın ayrılığının ardınan Barcelona'nın yeni golcüsünün kim olacağı belirsizliğini korurken, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. Buna göre Barcelona devi, bütçesine uygun ve iyi bir forvet istiyor.

İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

BELOTTI

İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

ALEXIS SANCHEZ

İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

MURIEL

İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

GIROUD

İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

LUCAS MOURA

İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

DEMBELE

İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

MORELOS

İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

MODESTE

İspanya'dan olay transfer iddiası! Dries Mertens ve Enner Valencia Barcelona'nın listesinde

DZYUBA

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