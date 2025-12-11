CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı! 11 Aralık Perşembe Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

Süper Loto sonuçları açıklandı! 11 Aralık Perşembe Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

Süper Loto sonuçları açıklandı! 11 Aralık Perşembe gününün şans oyunu sonuçları Milli Piyango tarafından duyuruldu. Bilet alan vatandaşlar, Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır? sorusunu araştırmaya başladı. Çekiliş sonuçlarına, kazandıran numaralara ve ikramiye detaylarına MPİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TC kimlik numarası veya bilet numarası ile sorgulama yapmak mümkün. İşte 11 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 11:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Loto sonuçları açıklandı! 11 Aralık Perşembe Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 11 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonuçlandı ve kazandıran numaralar açıklandı. Süper Loto oynayan binlerce kişi, "Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online sistemi üzerinden biletlerin sonucunu öğrenmek oldukça kolay. Kullanıcılar, bilet numarasını girerek veya hesabına giriş yaparak kazanç durumunu hemen kontrol edebiliyor. Ayrıca çekiliş videoları ve detaylı ikramiye dağılımı da MPİ platformunda paylaşılıyor. İşte Süper Loto 11 Aralık sonuçları ve sorgulama adımları…

MPİ Süper Loto sonuçları için tıklayın

11 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan Süper Loto sonuçları, saat 21.30'da açıklanacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 9 ARALIK 2025

17-28-32-36-38-51

Süper Loto çekiliş sonucu 11 Aralık

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Sörloth zirvesi! Menajeri...
F.Bahçe'de o isme Polonya'dan kanca!
DİĞER
Fenerbahçe'de iş ciddiye bindi! Yıldız oyuncu için kritik zirve...
Terörsüz Türkiye'de "rapor" zamanı... MHP Meclis'e sundu
Derbinin hakemi belli oldu!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 12:06
F.Bahçe'de o isme Polonya'dan kanca! F.Bahçe'de o isme Polonya'dan kanca! 12:00
F.Bahçe'de hedef ilk 24: Brann maçı detayları! F.Bahçe'de hedef ilk 24: Brann maçı detayları! 11:50
F.Bahçe'de Sörloth zirvesi! Menajeri... F.Bahçe'de Sörloth zirvesi! Menajeri... 11:47
FCSB-Feyenoord maçı detayları FCSB-Feyenoord maçı detayları 11:24
Valencia-Anadolu Efes maçı bilgileri! Valencia-Anadolu Efes maçı bilgileri! 11:22
Daha Eski
Devler Ligi'nde oranlar güncellendi! G.Saray... Devler Ligi'nde oranlar güncellendi! G.Saray... 11:21
Sturm Graz-Kızılyıldız maçı detayları Sturm Graz-Kızılyıldız maçı detayları 11:06
G.Saray'a Singo müjdesi! G.Saray'a Singo müjdesi! 10:39
Dinamo Zagreb-Real Betis maçı detayları Dinamo Zagreb-Real Betis maçı detayları 10:06
Ferencvaros-Rangers maçı detayları Ferencvaros-Rangers maçı detayları 09:53
Ludogorets-PAOK maçı detayları Ludogorets-PAOK maçı detayları 09:30