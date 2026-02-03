Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? AFAD deprem

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
AFAD, Van'da hissedilen bir deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Doğu Azerbaycan olarak açıklanan sarsıntının detayları belli olurken, vatandaşlar "Van'da deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Azebaycan'da kaç şiddetinde deprem olduğu merak ediliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 22:31 Güncellema Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 22:33
SON DAKİKA DEPREM | AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Van'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün Doğu Azerbaycan olduğu belirtilen sarsıntıya ilişkin ilk bilgiler paylaşılırken, bölgede yaşayan vatandaşlar "Van'da deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle Azerbaycan depremi büyüklüğü merak konusu olurken, gözler AFAD'ın yayımladığı güncel son depremler listesine çevrildi. Depreme dair ayrıntılar resmi kaynaklardan takip ediliyor. İşte detaylar...

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Doğu Azerbaycan'da 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntı Van'da da hissedilirken, derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.

F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi!
Papara Park'ta bir gol daha iptal! İzleyin...
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan'dan Arap basınına ABD-İran mesajı! Türkiye arabuluculuk için devrede: Kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İzleyin...
Kante transferini Ajax da bekliyor!
2
F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! 22:00
G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları 21:47
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İzleyin... Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İzleyin... 21:27
Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli? 20:53
Fatih Tekke: Kupa bizim için önemli Fatih Tekke: Kupa bizim için önemli 20:17
Rize'de kazanan çıkmadı! Rize'de kazanan çıkmadı! 19:59
Kasımpaşa 2 transfer birden açıkladı! Kasımpaşa 2 transfer birden açıkladı! 19:03
Kante'den rest! F.Bahçe'ye transferi gerçekleşmeyince... Kante'den rest! F.Bahçe'ye transferi gerçekleşmeyince... 18:49
Felix Correia kimdir, kaç yaşında ve nereli? Felix Correia kimdir, kaç yaşında ve nereli? 18:41
Anadolu Efes-Valencia | CANLI Anadolu Efes-Valencia | CANLI 18:14
Trabzonspor-Fethiyespor | CANLI İZLE Trabzonspor-Fethiyespor | CANLI İZLE 17:52
Samsunspor kupada 3'te 3 yaptı! Samsunspor kupada 3'te 3 yaptı! 17:28