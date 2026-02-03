Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? AFAD deprem

SON DAKİKA DEPREM | AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Van'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün Doğu Azerbaycan olduğu belirtilen sarsıntıya ilişkin ilk bilgiler paylaşılırken, bölgede yaşayan vatandaşlar "Van'da deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle Azerbaycan depremi büyüklüğü merak konusu olurken, gözler AFAD'ın yayımladığı güncel son depremler listesine çevrildi. Depreme dair ayrıntılar resmi kaynaklardan takip ediliyor. İşte detaylar...

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Doğu Azerbaycan'da 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntı Van'da da hissedilirken, derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.