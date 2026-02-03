Emekli maaşı farkı ne zaman yatacak 2026? Emekli maaşı farkı ödeme tarihleri

Emeklilerin merakla beklediği taban aylık artışı resmiyet kazanırken, zamla birlikte oluşan maaş farkının ne zaman ödeneceği en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Halihazırda 16.881 TL maaş alan emekliler, yeni düzenleme sonrası ortaya çıkan farkın hesaplara geçeceği tarihi yakından takip ediyor. Sürecin netleşmesi için ise Resmi Gazete'de yayımlanacak karar bekleniyor. Peki, emekli maaşı farkı ne zaman yatacak 2026? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ARTTI?

Ocak zammı kapsamında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 12,19 oranında artırılırken, yapılan son düzenleme ile en düşük emekli aylığında toplam artış oranı yüzde 18,4'e ulaştı. Hayata geçirilen bu artıştan yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin faydalanacağı ifade ediliyor.

EMEKLİ MAAŞI FARKI NE ZAMAN YATACAK 2026?

Emekli aylıkları, tahsis numarasının son rakamına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında banka ya da PTT aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Ocak ayında yasal düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için SGK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını 16.881 TL üzerinden aldı. Kök maaşı 17.827 TL'nin üzerinde olan emeklilere ise yüzde 12,19'luk artış yansıtılarak ödeme yapıldı.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ

Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ortaya çıkan 3.119 TL'lik maaş farkının ne zaman ödeneceği netlik kazandı. Ek ödeme takvimi için beklenen açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. SGK, emekli maaş farklarının 4 Şubat'tan itibaren SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına eş zamanlı olarak yatırılacağını duyurdu.

SSK 4A ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.