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Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim! İspanyol basını duyurdu

Fenerbahçe yeni sezonu mutlak şampiyonlukla tamamlamak isterken takımda yapılacak takviyeler büyük merak konusu haline geldi. Sarı lacivertlilerde sol bek bölgesi için de transfer çalışmaları hız kazanmışken konuyla ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 19:22 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 19:34
Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Fenerbahçe yeni sezonu mutlak şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Bu anlamda sarı lacivertliler eksik olan bölgelere mutlak transfer yapmayı planlıyor.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Kanarya'da takviye yapılması planlanan bölgelerden birisinin de sol bek olduğu biliniyordu.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Konuyla ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Pucela Fichajes'te yer alan haberde Real Vallodolid'in futbolcusu Lucas Olaza'ya Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu aktarıldı.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Haberde Uruguaylı futbolcunun Vallodolid takımında düzensiz bir sezon geçirdiği ve ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Futbolcu için son haftalarda birkaç Arjantin ve Yunan takımının ilgisi olduğu belirtildi.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Ayrıca kısa süre önce bir Türk takımının futbolcuyu gündemine aldığı vurgulandı.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Haberde futbolcuyla ilgilenen Türk takımı ise Fenerbahçe.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Fenerbahçe'nin Olaza için herhangi bir teklifte bulunmadığı fakat sol bek bölgesini güçlendirmek için oyuncuyla yakından ilgilendiği aktarıldı.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Fenerbahçe'nin amacının ise futbolcuyu zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu olmadan haziran sonuna kadar kadroya dahil etmek olarak ifade edildi.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Yaşanan gelişme sonrası futbolcuyla ilgili araştırmalar da sıklaşmaya başladı.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

İŞTE FUTBOLCUNUN KARİYERİ

Lucas Olaza profesyonel anlamda futbola Brezilya'nın Atletico PR takımında başladı.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Ardından ilk Avrupa deneyimi olarak İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer oldu.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Uruguaylı sol bek sonrasında ise kiralık olarak Boca Juniors, CA Talleres, Elche gibi takımların formasını terletti.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Lucas Olaza kısa süre önce ise kiralandığı Elche'den Real Vallodolid'e geri döndü.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Ana mevkisi sol bek olan oyuncu orta sahanın solunda da görev alabiliyor.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Uruguaylı oyuncu şuan 28 yaşında.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Lucas Olaza'nın Fenerbahçe'ye transfer durumu da büyük merak konusu haline geldi.

Süper Lig devinden Lucas Olaza hamlesi! Yurt dışından duyurdular

Bu anlamda oyuncuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

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