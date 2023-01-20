Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim! İspanyol basını duyurdu

Fenerbahçe yeni sezonu mutlak şampiyon olarak tamamlamak istiyor.
Bu anlamda sarı lacivertliler eksik olan bölgelere mutlak transfer yapmayı planlıyor.
Kanarya'da takviye yapılması planlanan bölgelerden birisinin de sol bek olduğu biliniyordu.
Fenerbahçe yeni sezonu mutlak şampiyon olarak tamamlamak istiyor.
Bu anlamda sarı lacivertliler eksik olan bölgelere mutlak transfer yapmayı planlıyor.
Kanarya'da takviye yapılması planlanan bölgelerden birisinin de sol bek olduğu biliniyordu.
Konuyla ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.
Pucela Fichajes'te yer alan haberde Real Vallodolid'in futbolcusu Lucas Olaza'ya Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu aktarıldı.
Haberde Uruguaylı futbolcunun Vallodolid takımında düzensiz bir sezon geçirdiği ve ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.
Futbolcu için son haftalarda birkaç Arjantin ve Yunan takımının ilgisi olduğu belirtildi.
Ayrıca kısa süre önce bir Türk takımının futbolcuyu gündemine aldığı vurgulandı.
Haberde futbolcuyla ilgilenen Türk takımı ise Fenerbahçe.
Fenerbahçe'nin Olaza için herhangi bir teklifte bulunmadığı fakat sol bek bölgesini güçlendirmek için oyuncuyla yakından ilgilendiği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin amacının ise futbolcuyu zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu olmadan haziran sonuna kadar kadroya dahil etmek olarak ifade edildi.
Yaşanan gelişme sonrası futbolcuyla ilgili araştırmalar da sıklaşmaya başladı.
İŞTE FUTBOLCUNUN KARİYERİ
Lucas Olaza profesyonel anlamda futbola Brezilya'nın Atletico PR takımında başladı.
Ardından ilk Avrupa deneyimi olarak İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer oldu.
Uruguaylı sol bek sonrasında ise kiralık olarak Boca Juniors, CA Talleres, Elche gibi takımların formasını terletti.
Lucas Olaza kısa süre önce ise kiralandığı Elche'den Real Vallodolid'e geri döndü.
Ana mevkisi sol bek olan oyuncu orta sahanın solunda da görev alabiliyor.
Uruguaylı oyuncu şuan 28 yaşında.
Lucas Olaza'nın Fenerbahçe'ye transfer durumu da büyük merak konusu haline geldi.
Bu anlamda oyuncuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.