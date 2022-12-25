Çimen tartışması

Fenerbahçekarşılaşma öncesi, maça atanan yardımcı hakem Serkan Çimen'in bir süre önce bordo-mavili takım lehine hata yaptığını savunarak, bu atamaya tepki gösterdi. "Endişe duyuyoruz" başlığıyla "Çimen, Trabzonspor'la oynana maçta Adana Demirsporlu Belhanda'nın bariz golünü iptal ettirerek Trabzon lehine maça damgasını vuran skandal bir karara imza atmıştı" açıklama yapıldı. Buna cevap ise Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'dan geldi. Doğan, twitter'dan "İsterseniz Bahattin Duran'ı atasınlar, güzel asist yapıyordu :)" yazılı gönderiyle birlikte bir fotoğraf yayınladı.