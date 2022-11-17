FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun babası konuştu! Temasa geçen takımlar...

MILAN VE NAPOLI TEMASA GEÇTİ

Milan ve Napoli'nin kendisi ile temasa geçtiğini belirten Feyzullah Kadıoğlu "Bunlar güzel şeyler ancak oğlumun birinci önceliği Fenerbahçe. Bu yüzden tamamen Fenerbahçe'nin başarısına ve şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Ferdi'nin Kim Min Jae gibi her koşulda Avrupa'ya gitmek gibi bir kariyer planlaması yok. Önceliği Fenerbahçe'nin başarısı. Sezon sonu şampiyonluk yaşar, Avrupa'dan gene ciddi teklifler gelirse, Fenerbahçe de 'git' derse ancak o zaman durum değerlendirmesi yapılır" dediği ifade edildi.