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Kim Min-Jae İtalyanları performansıyla mest etti!

Son dakika spor haberleri... Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae performansıyla İtalyanları kendisine hayran bıraktı. Yıldız futbolcu, basında manşetleri süsledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 11:47
Kim Min-Jae İtalyanları performansıyla mest etti!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin formasını terleten Kim Min-Jae yeni takımına gösterdiği uyumla İtalyanları mest etti. Akşam'da yer alan habere göre kısa sürede hem Napoli'ye hem de İtalya'ya büyük bir uyum sağlayan Güney Koreli stoper için Çizme basını, "Her pozisyonu alıyor, rakiplerini korkutuyor" manşetlerini attı.

Serie A'da üç lig maçına çıkan Kim Min-Jae başta Napoli taraftarları olmak üzere, Çizme basınında da övgüye boğuldu.

İtalya'nın saygın gazetelerinden La Gazzeta dello Sport, Kim Min-Jae için "Rakiplerine korku salıyor" manşetini atarken Tuttospor da, "Tehlikeli durumları mükemmel çözüyor ve harika bir pozisyon bilgisi var" yorumunda bulundu.

KIM MIN-JAE'NİN NAPOLI KARNESİ

Napoli'de çıktığı üç maçta da spor otoritelerden tam not alan Kim Min-Jae ikinci maçında takımı adına bir de gol kaydetti. İtalyan temsilcisiyle ilk maçını deplasmanda 5-2, ikinci maçı da evinde 4-0 kazanmayı başaran Güney Koreli stoper, üçüncü maçında da 0-0 berabere kaldı.

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