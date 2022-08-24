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Fenerbahçe Wien karşılaşmasına hazır

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe Austria Wien'i ağırlayacak. Sarı lacivertliler Avusturya'daki ilk karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. Rövanş karşılaşması öncesi Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:13
Fenerbahçe Wien karşılaşmasına hazır

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı dinlendirilirken, kas yorgunluğu sorunu yaşayan Joshua King takım çalışmasında yer almadı.

Sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma ise antrenmana katılmadı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas yaparak sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

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