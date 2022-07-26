Haberler Fenerbahçe Rami'den şok iddia

Rami'den şok iddia

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Adil Rami, kendisine şans verilmemesiyle ilgili şok bir iddiada bulundu!..

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
Rami'den şok iddia
Fransız stoper, "Savunmade herkes sakatlandı ama teknik direktör beni oynatmıyordu. Bir Türk menajer bana sözleşmemde belirli sayıda maça çıkmam halinde 200, 300 ve 500 bin euro gibi primler olup olmadığı sordu. Ben de 'evet' cevabı verdim. 'İşte bu yüzden oynamayacaksın' dedi... Ne alaka diye sorduğumda ise bir Türk menajer ile çalıştığın zaman bu primin teknik direktör ile paylaşıldığını ve antrenörün de bu sebeple seni oynatmak zorunda kaldığını söyledi" ifadelerini kullandı. 2019 yazında Fenerbahçe'ye gelen Rami sadece 7 maçta süre alabildi. Şubat 2020'de ise Rus ekibi Sochi'ye gitti.
DİĞER
Sünnet derisi ile güzelleşen Selen Görgüzel isyan etti: Hasta mısınız? El insaf yahu!
Kısa süre önce Gökhan Alkan'la ayrılan Nesrin Cavadzade'nin gönlünü set arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdı
Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor
Kartal'dan Fener'e sol bek çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçeli yıldız hakkında flaş yorum! "Ciddi anlamda eksik..."
F.Bahçe'de gündem stoper! İşte 5 aday...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldız hakkında flaş yorum! "Ciddi anlamda eksik..." F.Bahçeli yıldız hakkında flaş yorum! "Ciddi anlamda eksik..." 08:08
Antalyaspor'un Almanya kampında Nick Littlehales futbolculara uyku eğitimi verdi Antalyaspor'un Almanya kampında Nick Littlehales futbolculara uyku eğitimi verdi 07:29
Fenerbahçe'den Boupendza bombası Fenerbahçe'den Boupendza bombası 01:03
Anlaşma tamam! İşte Aslan'ın yeni 6 numarası Anlaşma tamam! İşte Aslan'ın yeni 6 numarası 00:45
Adem Büyük Manisa FK’da Adem Büyük Manisa FK’da 00:21
Yiğidolar 2 golle kazandı Yiğidolar 2 golle kazandı 00:16
Daha Eski
Yiğidolar 2 golle kazandı Yiğidolar 2 golle kazandı 00:16
Van Bronckhorst'tan Rıdvan Yılmaz'a övgü! Van Bronckhorst'tan Rıdvan Yılmaz'a övgü! 00:13
Fırtına'dan tatsız prova Fırtına'dan tatsız prova 00:10
Avcı'dan iddialı sözler! "Geçen sezon..." Avcı'dan iddialı sözler! "Geçen sezon..." 00:09
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Beşiktaş transferi resmen açıkladı 00:09
Cimbom'a Harit şoku! İşte yeni adresi Cimbom'a Harit şoku! İşte yeni adresi 00:09