Rami'den şok iddia

Fransız stoper, "Savunmade herkes sakatlandı ama teknik direktör beni oynatmıyordu. Bir Türk menajer bana sözleşmemde belirli sayıda maça çıkmam halinde 200, 300 ve 500 bin euro gibi primler olup olmadığı sordu. Ben de 'evet' cevabı verdim. 'İşte bu yüzden oynamayacaksın' dedi... Ne alaka diye sorduğumda ise bir Türk menajer ile çalıştığın zaman bu primin teknik direktör ile paylaşıldığını ve antrenörün de bu sebeple seni oynatmak zorunda kaldığını söyledi" ifadelerini kullandı. 2019 yazında Fenerbahçe'ye gelen Rami sadece 7 maçta süre alabildi. Şubat 2020'de ise Rus ekibi Sochi'ye gitti.