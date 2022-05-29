Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Takvim'in haberine göre, Fernando ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe yönetimi, adı Botafogo ile anılan Luiz Gustavo ile de yollarını bir an önce ayırmak istiyor.

Sarı-Lacivertliler 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gustavo'yu takımdan göndererek hem 4 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmak hem de yerini daha genç ve düşük maliyetli olan Fernando ile doldurarak bir taşla iki kuş vurmayı amaçlıyor.