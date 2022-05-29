Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Antalyasporlu Fernando Lucas Martins transfer savaşı çıkardı...
Antalyasporlu Fernando Lucas Martins transfer savaşı çıkardı...
Akdeniz ekibinin geçtiğimiz ocak ayında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu, Süper Lig'de gösterdiği etkili performansla transferin gözdesi olmayı başardı.
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un transfer listesine eklediği, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin resmi girişimlerde bulunduğu Brezilyalı orta saha oyuncusu için son olarak Fenerbahçe de devreye girdi.
Fenerbahçe'de Antalyaspor forması giyen Fernando'nun transferi için belirleyici olan nokta ise Sarı-Lacivertliler'de orta alan oyuncularından Luiz Gustavo'nun takımdaki durumu olacak.
Sarı-Lacivertliler, gelecek sezon için 4 milyon Euro'luk maaşı ve ilerleyen yaşı sebebiyle kadroda düşünülmeyen Gustavo'nun takımdan ayrılması durumunda orta alanı Fernando ile takviye etmeyi planlıyor.
Hull City ve Trabzonspor'un istediği Fernando'yu transfer gündemine alan Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun 750 bin Euro'luk serbest kalma bedeli sebebiyle bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.
Takvim'in haberine göre, Fernando ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe yönetimi, adı Botafogo ile anılan Luiz Gustavo ile de yollarını bir an önce ayırmak istiyor.
Sarı-Lacivertliler 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gustavo'yu takımdan göndererek hem 4 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmak hem de yerini daha genç ve düşük maliyetli olan Fernando ile doldurarak bir taşla iki kuş vurmayı amaçlıyor.
Süper Lig'in ikinci yarısında 17 maçta 4 gol atıp, 4 asist yapan Fernando, Antalyaspor'un yakaladığı çıkışta önemli bir paya sahip olmuştu.
Fernando Lucas Martins kariyerinde ise daha önce Gremio, Shakthar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve Beijing Guoan takımlarının formalarını giydi.
Fernando 8 kez de Brezilyalı A Milli Takımı'nda görev aldı.
FERNANDO MARTINS KİMDİR?
3 Mart 1992'de Brezilya'da dünyaya gelen yıldız futbolcu, ön libero mevkinde oynuyor.
Başarılı orta saha oyuncusu 1.75 boyunda ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.
Fernando, Antalyaspor'a ligin 2. yarısında, bedelsiz olarak gelmişti.
Brezilyalı futbolcu, Nuri Şahin'in en önemli silahlarından biri olarak adlandırılıyor.