Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Luiz Gustavo'nun yerine, en az onun kadar kaliteli bir futbolcu ararken, sürpriz bir isme yöneldi. Sosa'nın da ayrılığı sonrası orta sahaya dinamik bir transfer yapmak isteyen Kanarya'da rota, Antalyasporlu Fernando Lucas Martins'e döndü. Fenerbahçe'ye bu transferde rakip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 09:50
Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Antalyasporlu Fernando Lucas Martins transfer savaşı çıkardı...

Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Akdeniz ekibinin geçtiğimiz ocak ayında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu, Süper Lig'de gösterdiği etkili performansla transferin gözdesi olmayı başardı.

Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un transfer listesine eklediği, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin resmi girişimlerde bulunduğu Brezilyalı orta saha oyuncusu için son olarak Fenerbahçe de devreye girdi.

Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Fenerbahçe'de Antalyaspor forması giyen Fernando'nun transferi için belirleyici olan nokta ise Sarı-Lacivertliler'de orta alan oyuncularından Luiz Gustavo'nun takımdaki durumu olacak.

Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Sarı-Lacivertliler, gelecek sezon için 4 milyon Euro'luk maaşı ve ilerleyen yaşı sebebiyle kadroda düşünülmeyen Gustavo'nun takımdan ayrılması durumunda orta alanı Fernando ile takviye etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Hull City ve Trabzonspor'un istediği Fernando'yu transfer gündemine alan Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun 750 bin Euro'luk serbest kalma bedeli sebebiyle bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Takvim'in haberine göre, Fernando ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe yönetimi, adı Botafogo ile anılan Luiz Gustavo ile de yollarını bir an önce ayırmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Sarı-Lacivertliler 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gustavo'yu takımdan göndererek hem 4 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmak hem de yerini daha genç ve düşük maliyetli olan Fernando ile doldurarak bir taşla iki kuş vurmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Süper Lig'in ikinci yarısında 17 maçta 4 gol atıp, 4 asist yapan Fernando, Antalyaspor'un yakaladığı çıkışta önemli bir paya sahip olmuştu.

Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Fernando Lucas Martins kariyerinde ise daha önce Gremio, Shakthar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve Beijing Guoan takımlarının formalarını giydi.

Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Fernando 8 kez de Brezilyalı A Milli Takımı'nda görev aldı.

Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

FERNANDO MARTINS KİMDİR?
3 Mart 1992'de Brezilya'da dünyaya gelen yıldız futbolcu, ön libero mevkinde oynuyor.

Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Başarılı orta saha oyuncusu 1.75 boyunda ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Fernando, Antalyaspor'a ligin 2. yarısında, bedelsiz olarak gelmişti.

Fenerbahçe'ye Fernando Lucas Martins transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi...

Brezilyalı futbolcu, Nuri Şahin'in en önemli silahlarından biri olarak adlandırılıyor.

DİĞER
Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Perihan Savaş güzel gelini ve oğlu ile mutlu karesini paylaştı! İşte nişandan ilk kareler
Çanakkale’de korkunç olay! Önce taciz etti sonra katletti!
Görüşme sağlandı! Berke Özer'in yerine geliyor
Vida'nın alternatifi bulundu! Beşiktaş'a sıcak bakıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkan resmen açıkladı! Belotti ve Fenerbahçe...
Transferde dev çalım! G.Saray'ın gözdesi F.Bahçe yolunda
29 Mayıs Pazar barajlardaki doluluk oranı!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'ye Fernando transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi... Fenerbahçe'ye Fernando transferine rakip çıktı! İngiliz ekibi... 09:50
Vida'nın alternatifi bulundu! Beşiktaş'a sıcak bakıyor Vida'nın alternatifi bulundu! Beşiktaş'a sıcak bakıyor 09:38
İki isim seçimi bekliyor! Kalmak için... İki isim seçimi bekliyor! Kalmak için... 08:27
Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! 08:00
Altyapıda büyük panik Altyapıda büyük panik 06:48
Avrupa'nın kralı 14. kez Real Madrid! Avrupa'nın kralı 14. kez Real Madrid! 00:59
Daha Eski
Avrupa'nın kralı 14. kez Real Madrid! Avrupa'nın kralı 14. kez Real Madrid! 00:32
Fransa Açık'ta Tsitsipas 4. tura çıktı Fransa Açık'ta Tsitsipas 4. tura çıktı 00:07
Fransa Açık'ta Tsitsipas 4. tura çıktı Fransa Açık'ta Tsitsipas 4. tura çıktı 00:06
Dev finale damgasını vurdu! Terim'den flaş yorum Dev finale damgasını vurdu! Terim'den flaş yorum 00:02
Jesus o bölgeye dikkat çekti! İşte transfer listesi... Jesus o bölgeye dikkat çekti! İşte transfer listesi... 00:01
Benzema ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Benzema ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:01