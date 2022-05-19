Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 'ne ön elemeden katılmaya bir adım daha yaklaşırken İskoçya'da ligi ikinci sırada bitiren Rangers, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alıyordu.

Eğer kupayı İskoç temsilcisi kazansaydı Rangers direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde üç yerine iki ön eleme oynayacaktı.