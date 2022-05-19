Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Son dakika spor haberi: Sezonu büyük oranda ikinci tamamlayacak olan Fenerbahçe'de gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmişti. Uzun süredir Avrupa'nın en önemli organizasyonundan uzak kalan sarı-lacivertliler hasreti bitirmeyi amaçlıyor. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Kanarya'ya kötü haber geldi. Sarı-lacivertlileri üzen gelişme sonrası yönetimin tüm planları değişti. Peki bundan sonra ne olacak? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri hangi takımlar oldu? İşte yaşanan gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 11:55
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Sezonu kupasız tamamlayacak olan Fenerbahçe'de tek sevindirici gelişme Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ne katılma olmuştu.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Uzun süredir Devler Ligi'ne katılamayan sarı-lacivertliler, hasreti sonlandırmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Avrupa'nın en önemli organizasyonunda yer almak takımlar için hem vitrin hem de büyük bir gelir anlamı taşıyor.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Bu önemin farkında olan Kanarya'da yönetim, tüm planlarını Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek adına yapıyor.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Yeni teknik direktörünü belirlemek için uğraş veren sarı-lacivertli kurmaylar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Fenerbahçe için kritik öneme sahip olan Şampiyonlar Ligi'nden camiayı üzen bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Rangers ile Frankfurt'un karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi finalinde kupayı kazanan takımın Alman ekibi olması planları bozdu.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ne katılmayı bekleyen Kanarya, yaşanan bu gelişmeye en çok üzülen kulüp oldu.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 1 TUR FAZLA OYNANACAK!
Bu sonuç Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde bir tur daha fazla oynamasına neden oldu.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılmaya bir adım daha yaklaşırken İskoçya'da ligi ikinci sırada bitiren Rangers, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alıyordu.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Eğer kupayı İskoç temsilcisi kazansaydı Rangers direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde üç yerine iki ön eleme oynayacaktı.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Böylece sarı-lacivertliler ilk maçına Temmuz'da değil Ağustos'ta çıkacaktı.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

ÖN ELEMEDE 3 MAÇ YAPACAK
Ancak UEFA Avrupa Ligi'ni Eintracht Frankfurt'un kazanmasıyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesinde üç maç yapacak.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Sarı lacivertliler üç rakibini geçerse Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanacak.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

DEVLER LİGİ'NE 5 ALMAN TAKIMI KATILACAK
UEFA Avrupa Ligi kupasını finalde İskoçya'nın Rangers takımını penaltı atışları sonunda 6-5 yenen Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman takım sayısı 5'e yükseldi.


Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2. ön eleme turu kura çekimleri 14 Haziran'da gerçekleşecek. 19-20 Temmuz'da ise 2. ön eleme turu ilk maç oynanacak.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Rövanş maçları ise 26-27 Temmuz ayında gerçekleşecek.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

KATILACAK TAKIMLAR NASIL BELLİ OLACAK?
2022-23 UEFA Şampiyonlar Liginde UEFA'ya üye 54 ülke federasyonundan 79, 80 veya 81 takım mücadele edecek. ( Lihtenştayn Futbol Federasyonu yerel lig düzenlemediğinden katılımcı gönderemeyecek.)

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Ülkelerin takım sayılarının belirlenmesi için 2021 UEFA ülkeler sıralaması listesi kullanılacak.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Buna göre; 1 ile 4.sıraya kadar olan ülkelerden dört takım.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

5 ile 6.sıraya kadar olan ülkelerden üç takım.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

7 ile 15.sıraya kadar olan ülkelerden iki takım. (Rusya hariç)

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

16 ve 55.sıradaki ülkelerden bir takım (Lihtenştayn hariç).

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Kendi liglerindeki sıralamaya göre katılamazlarsa 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021-22 UEFA Avrupa Ligi şampiyonları.

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