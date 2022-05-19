Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber! Tüm planlar değişti

Sezonu kupasız tamamlayacak olan Fenerbahçe'de tek sevindirici gelişme Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ne katılma olmuştu.
Sezonu kupasız tamamlayacak olan Fenerbahçe'de tek sevindirici gelişme Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ne katılma olmuştu.
Uzun süredir Devler Ligi'ne katılamayan sarı-lacivertliler, hasreti sonlandırmak istiyor.
Avrupa'nın en önemli organizasyonunda yer almak takımlar için hem vitrin hem de büyük bir gelir anlamı taşıyor.
Bu önemin farkında olan Kanarya'da yönetim, tüm planlarını Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek adına yapıyor.
Yeni teknik direktörünü belirlemek için uğraş veren sarı-lacivertli kurmaylar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe için kritik öneme sahip olan Şampiyonlar Ligi'nden camiayı üzen bir haber geldi.
Rangers ile Frankfurt'un karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi finalinde kupayı kazanan takımın Alman ekibi olması planları bozdu.
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ne katılmayı bekleyen Kanarya, yaşanan bu gelişmeye en çok üzülen kulüp oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 1 TUR FAZLA OYNANACAK!
Bu sonuç Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde bir tur daha fazla oynamasına neden oldu.
Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılmaya bir adım daha yaklaşırken İskoçya'da ligi ikinci sırada bitiren Rangers, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alıyordu.
Eğer kupayı İskoç temsilcisi kazansaydı Rangers direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde üç yerine iki ön eleme oynayacaktı.
Böylece sarı-lacivertliler ilk maçına Temmuz'da değil Ağustos'ta çıkacaktı.
ÖN ELEMEDE 3 MAÇ YAPACAK
Ancak UEFA Avrupa Ligi'ni Eintracht Frankfurt'un kazanmasıyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesinde üç maç yapacak.
Sarı lacivertliler üç rakibini geçerse Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanacak.
DEVLER LİGİ'NE 5 ALMAN TAKIMI KATILACAK
UEFA Avrupa Ligi kupasını finalde İskoçya'nın Rangers takımını penaltı atışları sonunda 6-5 yenen Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman takım sayısı 5'e yükseldi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2. ön eleme turu kura çekimleri 14 Haziran'da gerçekleşecek. 19-20 Temmuz'da ise 2. ön eleme turu ilk maç oynanacak.
Rövanş maçları ise 26-27 Temmuz ayında gerçekleşecek.
KATILACAK TAKIMLAR NASIL BELLİ OLACAK?
2022-23 UEFA Şampiyonlar Liginde UEFA'ya üye 54 ülke federasyonundan 79, 80 veya 81 takım mücadele edecek. ( Lihtenştayn Futbol Federasyonu yerel lig düzenlemediğinden katılımcı gönderemeyecek.)
Ülkelerin takım sayılarının belirlenmesi için 2021 UEFA ülkeler sıralaması listesi kullanılacak.
Buna göre; 1 ile 4.sıraya kadar olan ülkelerden dört takım.
5 ile 6.sıraya kadar olan ülkelerden üç takım.
7 ile 15.sıraya kadar olan ülkelerden iki takım. (Rusya hariç)
16 ve 55.sıradaki ülkelerden bir takım (Lihtenştayn hariç).
Kendi liglerindeki sıralamaya göre katılamazlarsa 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021-22 UEFA Avrupa Ligi şampiyonları.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM OLDU?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayacak.
2 . ön eleme turunda belli olan muhtemel rakipler ise Dinamo Kiev ile Midtjylland oldu.