FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Mesut Özil açıklaması! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

İsmail Kartal , sezon sonu için Başkan Ali Koç ile şu an görüşmediklerini, tüm odağının takımın sezonu en iyi yerde tamamlaması olduğunu ve lig bitince kendisine detaylı bir rapor hazırlayacağını ifade etti.

Kartal, sarı-lacivertlilerin yeni transferi İsak Vural için ise, "Tüm transfer sürecinden haberim var. Buranın oyuncusu olacak. İsak Başkanımızın her zaman vurguladığı altyapı planlaması doğrultusunda Kulübümüzün bir parçası oldu. Bizimle olacak İsak ama alt yaşta oynayacak. Buradaki ortama alışması, adapte olması gerekiyor. Gelişimine katkı sağlayacağız. Fenerbahçe'de tüm imkanlar üst düzeyde. Taktik açıdan da burada olması daha büyük önem arz ediyor. İyi bir gelecek, Arda gibi çok değerli bir oyuncu olabilir. İnşallah biz de kendisine yardımcı oluruz. Bizim görevimiz bu" değerlendirmesini yaptı.