FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Mesut Özil açıklaması! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçının hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kartal, maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Trabzonspor maçı önemli ve zor bir karşılaşma. Planlarımız var. Trabzonspor iyi ama biz de iyiyiz. Kendi taraftarlarımızın önünde, onların bize katacağı enerjiyle, verecekleri eşsiz destekle biz çok daha iyi mücadele edeceğiz ve maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
Taraftarlarımız takımımıza lütfen güvensin, inansın. 90 dakika destek vermelerini istiyorum. Onları mahcup etmeyeceğiz. Bu maç Fenerbahçe'nin birlikteliği, geleceği için bir başlangıç olabilir. Onları memnun edecek bir futbol ve karakter ortaya koyarsak arkasının gelebileceğini düşünüyorum. Bu camianın en büyük gücü taraftarlarıdır. Pazar günü onları bekliyorum. Bu maçı taraftarlarımızla oynayacağız" ifadelerini kullandı.