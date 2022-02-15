SPOR HABERİ - Fenerbahçe maçı öncesi Slavia Prag'da flaş gelişme! Nicolae Stanciu...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimi Fenerbahçe Çek ekibi Slavia Prag'da karşılaşma öncesi ardı ardına gelişmeler yaşanıyor. Çek ekibinde teknik direktör Jindrich Trpisovsky ile oyuncu Lukas Masopust'un sağlık sorunları nedeniyle Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelemediğini açıklamasının ardından sağlık problemleri nedeniyle teknik direktör Jindrich Trpisovsky'nin dışında futbolcu Lukas Masopust da kafilede yer almamıştı.

Bu gelişmelerin ardından takımın Rumen orta sahası Nicolae Stanciu 2.5 sezonun ardından Çek ekibinden ayrıldı. Oyuncu, Fenerbahçe maçı öncesinde Çin Süper Lig'i ekibi Wuhan Three Towns FC'ye transfer oldu.

Rumen futbolcunun ismi bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı.