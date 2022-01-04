Özdemir'den Süper Kupa'ya destek

F.Bahçe'ninşike süreci nedeniyle ertelenen 2011 Süper Kupa finalinin oynanması talebine, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den olumlu yanıt geldi. Özdemir, "İki büyük kulüp bize böyle bir taleple geldiler. Konuyu yönetim kurulunda değerlendireceğiz. Ben de oynanmasından yanayım. Toplantıda oyumu da bu yönde kullanacağım" dedi. TFF yönetimi haftaya konuyu değerlendirecek. 2010- 11 lig şampiyonu F.Bahçe ile kupa şampiyonu Beşiktaş'ın karşılaşacağı Süper Kupa için yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı düşünülüyor.