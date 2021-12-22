Jehyve Floyd Fenerbahçe’de

Sarı-lacivertlilerin erkek basketbol takımı Jehyve Floyd'u transfer etti. 1997 doğumlu, 2.03 boyundaki ABD'li pivot bu sezona Panathinaikos formasıyla başlamıştı. Ardından Petras'ta oynayan Floyd sonrasında da Hapoel'e geçti. İsrail Ligi'nde 36 maçta 11.4 sayı, 7.9 ribaund, 1.9 asist ve 1.7 blok ortalamalarıyla oynadı. Floyd'un ilk sözleri ise "Mutluyum" oldu.



Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Jehyve Floyd atletizmi ve enerjisiyle ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin yeni pivotu hücumda güçlü smaçları, ribaundlar üzerinden ürettiği ikinci şans sayıları ve iyi koşmasıyla biliniyor. Savunmaya blokları ve ribaundlarıyla ciddi katkı veriyor.