Farklı oynamalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos karşısında kendi karakterlerini sahaya koymaları gerektiğini söyledi. "İki iyi takımın karşılaşması olacak" diyen Portekizli hoca, "İlk maça göre bazı düzeltmeler yapmalıyız. Onlara kontratak şansı vermemeliyiz. Kendi seviyemizde oynamalıyız. Yarın da bu şekilde oynayacağız. İki taraf için de 3 puan çok önemli. Sonuç grupta belirleyici olacak" ifadelerini kullandı. İlk 11'e bugün karar vereceğini açıklayan Pereira, dizilişle ilgili olarak ise, "Biz rakibe göre hem 3'lü hem 4'lü savunma ile oynayabiliyoruz. Önemli olan istikrarlı olmak" yorumunu yaptı.